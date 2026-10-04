Novak Djokovic venció a Alexander Zverev en Beijing y rompió un récord que compartía con Nadal + Agregar ámbito en









El serbio derrotó al alemán por 4-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a las semifinales del ATP 500 chino. Además, consiguió su victoria número 32 en el torneo y superó una marca histórica de Rafael Nadal.

Novak Djokovic venció a Alexander Zverev en Beijing y rompió un récord que compartía con Nadal. Imagen: Novak Djokovic - Página Oficial de Facebook

Novak Djokovic volvió a mostrar su mejor versión este domingo en el ATP 500 de Beijing. El serbio derrotó por 4-6, 6-4 y 6-4 al alemán Alexander Zverev, uno de los principales candidatos a terminar la temporada como número 1 del mundo, y avanzó a las semifinales del torneo.

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El encuentro duró dos horas y 35 minutos en la cancha central Diamond. Con su triunfo, Djokovic consiguió su 32ª victoria consecutiva en Beijing y superó el mejor arranque de un jugador en un mismo torneo durante la era Open, una marca que compartía con el español Rafael Nadal, quien había conseguido 31 triunfos consecutivos en Roland Garros.

El serbio, de 39 años, enfrentará en semifinales al ruso Daniil Medvedev, sexto preclasificado, que más temprano derrotó al argentino Francisco Cerúndolo. Djokovic, además, prolongó su invicto ante Zverev, ganador de Roland Garros y el US Open durante esta temporada.

El serbio derrotó al alemán por 4-6, 6-4 y 6-4 y avanzó a las semifinales del ATP 500 chino. US Open Un partido con tenis y discusión La Diamond tuvo tenis y discusión desde el comienzo. Djokovic abrió con dos dobles faltas y cedió su servicio, una ventaja que Zverev conservó pese a la reacción del serbio. El alemán también protestó por un cambio en los anuncios luminosos durante su saque y la revisión llevó a repetir el punto, entre las objeciones de Djokovic y el apoyo cada vez mayor del público. El serbio respondió con globos, dejadas y golpes paralelos, pero no pudo recuperar el quiebre. Salvó una pelota de set y luego dispuso de dos oportunidades para igualar, aunque Zverev las anuló con un ace de segundo saque y una volea antes de cerrar el parcial.

El segundo set comenzó con uno de los puntos del partido. Zverev devolvió de espaldas y entre las piernas un globo de Djokovic, que alcanzó a responder y luego resolvió junto a la red. Después, los saques dominaron el desarrollo: el alemán colocó 23 de sus 24 primeros servicios y sumó seis aces, pero Djokovic resistió una oportunidad de quiebre y, en el juego siguiente, aprovechó dos errores para disponer de una bola de set. La primera le bastó: construyó el punto hasta subir a la red y definir con una volea cruzada.

El tercer parcial mantuvo la paridad. Zverev encadenó tres aces para el 1-1 y amenazó con romper, pero Djokovic escapó con una dejada y una volea. Desde entonces, el serbio sostuvo sus turnos y trasladó la presión al alemán, que debió sacar para mantenerse en el partido. Zverev llegó a ponerse 30-0, pero sus errores devolvieron la iniciativa a Djokovic. Salvó una primera pelota de partido y tuvo otra oportunidad para conservar el saque, pero entregó el encuentro con una derecha a la red. Los 19 aces de Zverev no fueron suficientes: Djokovic ganó el 82% de los puntos con su primer servicio y consiguió un quiebre en el último juego de cada uno de los sets que ganó. El alemán había definido al serbio como “uno de los desafíos más difíciles” sobre pista dura. En Beijing, Djokovic volvió a demostrar por qué.