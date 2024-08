Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro jugarán en el US Open un partido de exhibición

Los reconocidos extenistas argentinos Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro volverán a pisar la cancha del US Open esta noche para disputar un partido exhibición contra otras leyendas. Enterate cómo verlo.

El evento se enmarca dentro de la "Fan Week" del US Open denominado "Stars of the Open" y tendrá fines benéficos destinados a la fundación USTA, que apoya programas educativos para comunidades de pocos recursos.