Alexander Zverev se consagró campeón de Roland Garros tras vencer a Flavio Cobolli

El alemán derrotó al italiano por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 en una final de más de cuatro horas. Así conquistó el primer Grand Slam de su carrera, poniendo fin a una larga serie de frustraciones en los torneos más importantes del circuito.

Alexander Zverev finalmente derribó la barrera que lo perseguía desde hace años. El tenista alemán conquistó este domingo Roland Garros por primera vez en su carrera al derrotar al italiano Flavio Cobolli en una intensa final a cinco sets y obtener así su primer título de Grand Slam.

En la cancha Philippe Chatrier, Zverev se impuso por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5) y 6-1 tras más de cuatro horas de juego en un duelo cambiante, cargado de tensión y con momentos de alto nivel. El alemán logró mantener la calma en el set decisivo y selló una victoria que lo instala definitivamente entre los grandes nombres de su generación.

A los 29 años, el número 3 del mundo logró sacarse de encima el rótulo de mejor jugador sin un Grand Slam. Había perdido tres finales de torneos mayores y llegaba a París con la presión de aprovechar una oportunidad única en un cuadro marcado por las tempranas eliminaciones de varios favoritos.

Del otro lado estuvo un sorprendente Cobolli, que disputó la primera final de Grand Slam de su carrera. El italiano, décimo preclasificado, mostró personalidad para recuperarse después de un flojo comienzo, ganó el segundo set y llevó el partido hasta un quinto parcial tras imponerse en un ajustado tie break en la cuarta manga.

Sin embargo, el esfuerzo terminó pasándole factura. En el set decisivo, Zverev elevó su nivel con el servicio y aprovechó los errores de su rival para quebrar rápidamente y tomar una ventaja imposible de remontar. El alemán dominó el tramo final y cerró el encuentro con autoridad.

La consagración tiene un valor especial para Zverev. En 2022 había sufrido en Roland Garros una grave lesión de tobillo durante una semifinal ante Rafael Nadal que puso en duda su carrera. Cuatro años después regresó al mismo escenario para completar una de las historias más emotivas del circuito.

Con este triunfo, Zverev se convirtió en el primer alemán en ganar un torneo de Grand Slam desde la consagración de Boris Becker en el Abierto de Australia de 1996 y sumó el trofeo más importante de una trayectoria que ya incluía medalla de oro olímpica, ATP Finals y múltiples títulos Masters 1000.

Para Cobolli, pese a la derrota, el torneo representa un punto de inflexión. El italiano firmó la mejor actuación de su carrera y confirmó que puede competir entre la élite del tenis mundial.