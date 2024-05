Gerónimo Rulli vuelve a la selección mayor y Julián Álvarez y Lautaro Martínez pugnan por el cupo para ir a los Juegos Olímpicos

Uno de los que será probado es Gerónimo Rulli, arquero que se coronó campeón del mundo en Qatar junto con Emiliano Martínez y Franco Armani. y que hace ya un año que no es convocado.

GERONIMO RULLI.webp Gerónimo Rulli, el arquero campeón del mundo en Qatar, volverá a ser convocado por Lionesl Scaloni a la selección mayor para los amistosos previos a la Copa América, @MinutoUno

Si bien a la gira previa irán cuatro arqueros, "Dibu" y el arquero e River tiehen el puesto asegurado, por lo que Rulli debería pelear su lugar con Walter Benítez.

Rulli se perdió todos los encuentros de las Eliminatoria para el Mundial 2026 debido a que sufrió una lesión en el hombro que lo dejó afuera de las canchas durante cuatro meses. Cuando regresó, perdió el puesto en Ajax y por eso tampoco fue citado en la fecha FIFA de marzo, en los amistosos ante El Salvador y Costa Rica.

La última convocatoria de Rulli fue en la fecha FIFA de junio de 2023, cuando la Argentina tuvo su gira por Asia para afrontar los amistosos frente a Australia e Indonesia. No obstante, el ex Estudiantes y Real Sociedad no ve minutos en la Selección desde antes del Mundial de Qatar, en el duelo ante Honduras en septiembre del 2022, en el que mantuvo su valla invicta.

El arquero de 32 años tuvo pocos minutos en Ajax debido a que su lesión a principios de temporada hizo que pierda el puesto y que le cueste volver a la titularidad. Rulli disputó 8 partidos en los que sufrió 12 goles en contra y pudo mantener su valla invicta en dos oportunidades.

Torneo Olímpico

Tras la Copa América, el Sub 23 tendrá la difícil misión de conseguir una vez más el título en los Juegoss Olímpicos

Para este certamen, el entrenador Javier Mascherano tiene que definir a los tres jugadores mayores de 23 años que estarán en París.

Descartado Ángel Di María, quien ya ganó el título olímpico y prefiere dar lugar a los jóvenes, Lionel Messi, qjien también es campeón olímpico, aparece como número puesto. No obstante, el capitán del seleccionado mayor aún no se refirió al respecto y su participación es una incógnita.

El que está haciendo fuerza para ir es Emiliano "Dibu" Martínez. El arquero del Aston Villa, ya se pronunció en varias oportunidades manifestando su deseo de estar en París.

"Si hay algo que me falta con la Selección es ganar los Juegos Olímpicos", dijo varias veces el marplatense.

Siun embargo, su presencia relegaría al arquero de Boca Leandro Brey, quien se ganó el puesto en el Preolímpico y con 21 años es uno de los mejores proyectos en el puesto.

Nicolás Otamendi es otro de los que aparece como una opción y si va sería para darle un cierre a su trayectoria en la selección. El marcador central de 36 años, quien juega actualmente en Benfica y estará en la Copa América, podría conseguir el permiso del club portugués sin mayores inconvenientes.

MESSI CON LAUTARO MARTINEZ Y JULIAN ALVAREZ.jpg Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Si el capitán del seleccionado acepta ir a Prís y el técnico Javier Mascherano busca llevar otro delantero, el "Toro" y la "Araña" pelean por un puesto. X.com

El cupo restante estaría en la delantera y, si no es para Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez son los candidatos a quedárselo. El Toro es la figura indiscutida de Inter, mientras que el exjugador de River suele ser suplente en el equipo de Pep Guardiola. La particularidad es que ambos se disputan el puesto en la Mayor y también lo harían en la Sub 23, en eñ caso que Messi decida volver a participar.

:l que no tendría problemas de formar parte del plantel es Enzo Fernández, ya que no ocuparía un cupo de mayores pues tiene 23 años. Sin embargo, su presencia dependerá de la voluntad del Chelsea. El jugador ya avisó: "Me encantaría, es una decisión del Chelsea y aún no lo hablé".