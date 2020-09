Giannis Antetokounmpo, otra vez MVP de la NBA

Antetokounmpo se une a Michael Jordan (1987-88) y Hakeem Olajuwon (1993-94) como los únicos tres jugadores que han recibido el MVP y el premio al Mejor Defensor del Año en una misma temporada.

"Son tan grandes jugadores. Obviamente Jordan, uno de los mejores sino el mejor, y Hakeem, a quien admiro y que vino desde Nigeria, donde están mis raíces", afirmó.

"Solo estar en la misma frase que ellos significa mucho para mí", dijo Giannis Antetokounmpo, entrevistado desde Atenas, su ciudad natal. "Es un honor pero tengo mucho trabajo que hacer para mejorar".

El extraordinario logro del griego, único jugador junto a Kareem Abdul-Jabbar y Lebron James en ganar dos MVP a los 25 años, tiene también un reverso agridulce al llegar una semana después de que su equipo fuera de nuevo incapaz de alcanzar sus ansiadas finales de la NBA.

https://twitter.com/NBALatam/status/1307018260588761088 Por segundo año consecutivo, GIANNIS ES EL MVP DE LA TEMPORADA #NBAAwards pic.twitter.com/W7CGBu8Ssz — NBA Latam (@NBALatam) September 18, 2020

Los Bucks, el mejor equipo de la fase regular, cayó por un rotundo 4-1 ante los Miami Heat en las semifinales de la Conferencia Este en la sede "burbuja" de Disney , en una frustrante eliminatoria en la que Giannis Antetokounmpo se tuvo que retirar por lesión en el cuarto partido y fue baja en el quinto.

"Obviamente me encantaría seguir en la burbuja jugando, peleando", dijo el MVP. "Pero eso no le quita nada a este premio. Trabajé extremadamente duro, mis compañeros y entrenadores me ayudaron. Estoy extremadamente bendecido".

En una votación en la que participaron 101 periodistas, el griego fue elegido en el primer lugar por 85 de ellos, mientras que los otros 16 optaron por LeBron James, la estrella de Los Angeles Lakers que sigue en competencia jugando las finales del Oeste ante los Denver Nuggets.

En tercera posición fue elegido James Harden (Houston Rockets) y en cuarta el joven esloveno Luka Doncic (Dallas Mavericks), de solo 21 años.

En su séptima temporada en la NBA, Antetokounmpo promedió 29,5 puntos, 13,6 rebotes, 5,6 asistencias, 1 robo y 1 tapón por partido, y es el primer jugador que gana MVP consecutivos desde Stephen Curry (Golden State Warriors) entre 2014 y 2016.