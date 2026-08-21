GP de Países Bajos: cronograma completo de la nueva fecha de Fórmula 1

Franco Colapinto terminó 13° en la única práctica antes del Sprint, mientras Kimi Antonelli marcó el mejor tiempo con Mercedes. Lando Norris y George Russell completaron el podio.

Después del receso de verano, vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos , que se disputa en el circuito de Zandvoort entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Franco Colapinto llega después de un 15° puesto en Hungría y ocupa el 12° lugar del campeonato de pilotos con 19 unidades. Su compañero Pierre Gasly se encuentra 10° con 42 puntos.

La actividad comenzó hoy a la mañana con la única práctica libre antes del formato Sprint . El mejor tiempo lo marcó Kimi Antonelli de Mercedes con 1:12.949 y quedó por delante de Lando Norris y George Russell .

Colapinto terminó en el 13° puesto con un tiempo de 1:14.826, mientras que Gasly fue octavo con 1:13.91. El francés ya recibió las actualizaciones en su monoplaza por parte de Alpine.

El GP de Países Bajos se disputa en el circuito de Zandvoort , ubicado en la localidad costera del mismo nombre, a pocos kilómetros de Ámsterdam. Es uno de los más particulares del calendario por su combinación de curvas rápidas , cambios de elevación y sectores estrechos.

La pista tiene 4,259 kilómetros de extensión y la carrera principal está programada a 72 vueltas, por lo que los pilotos deberán completar una distancia total de 306,587 kilómetros. El récord oficial corresponde a Lewis Hamilton, quien estableció un registro de 1:11.097 en 2021.

El trazado fue inaugurado en 1948 y la F1 disputó su primera carrera en 1952. La categoría permaneció de manera intermitente hasta 1985 y regresó recién en 2021, después de una ausencia de 36 años.

Una de sus principales características es que el circuito atraviesa las dunas de la costa neerlandesa. Tiene una superficie ondulada, con constantes cambios de altura que obligan a los pilotos a mantener la concentración durante toda la vuelta.

Las curvas peraltadas son otro de los elementos que distinguen a la pista, como la Tarzan, Hugenholtzbocht y Arie Luyendijkbocht, que permiten tomar velocidad antes de encarar las rectas.

Además, al ser angosto dificulta los adelantamientos y hace que la posición de largada tenga bastante peso en el resultado final.

La carrera de 2026 será la última que se dispute en el circuito. El campeonato regresará a Portugal en 2027 y 2028, con el Autódromo Internacional do Algarve.

Fórmula 1: cronograma del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

07:30: práctica libre (hora Argentina) - Completa

11:30: clasificación para la Sprint

Sábado 22 de agosto

07:00: carrera Sprint

11:00: clasificación para la carrera principal

Domingo 23 de agosto