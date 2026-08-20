El Gran Premio de los Países Bajos marcará el regreso de la Fórmula 1 después del receso por las vacaciones de verano en Europa. En esta fecha, Alpine incorporará un paquete de actualizaciones técnicas pero será únicamente para uno de los dos monoplazas.
GP de Países Bajos: por qué Alpine solo le hará mejoras al auto de Gasly y qué dijo Colapinto
De cara a la nueva carrera, las actualizaciones se harán solamente sobre el monoplaza del francés. La reacción del piloto argentino.
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Franco Colapinto confirmó que las mejoras serán utilizadas únicamente por su compañero, Pierre Gasly, durante este fin de semana. El piloto argentino deberá competir con la versión actual de su A526 y recién contará con el nuevo paquete en la próxima carrera de Monza, prevista entre el 4 y el 6 de septiembre.
La reacción de Franco Colapinto
La situación supone una desventaja para el argentino frente al francés, especialmente porque el objetivo de Alpine es mejorar el rendimiento del monoplaza. Colapinto reconoció que podría atravesar un fin de semana complicado, aunque aseguró que buscará aprovechar al máximo las herramientas disponibles en su auto.
El piloto de Pilar también explicó que la diferencia entre ambos vehículos puede ser importante si las modificaciones cumplen con las expectativas. Según detalló, las primeras pruebas realizadas en el simulador mostraron resultados positivos y los datos obtenidos por el equipo reflejan un potencial considerable en el nuevo paquete aerodinámico.
Cómo llega Alpine al GP de Países Bajos
El equipo espera que Alpine pueda confirmar en pista el rendimiento de las actualizaciones y avanzar en la pelea con Racing Bulls. La escudería austríaca ocupa actualmente el quinto lugar del Campeonato de Constructores, con 66 puntos, mientras que Alpine se encuentra sexta con 61 unidades.
La diferencia entre ambos equipos es de apenas cinco puntos y le otorga relevancia a cada fecha en la disputa por el campeonato. De los 61 puntos conseguidos por Alpine, 42 corresponden a Gasly y 19 a Colapinto.
Fórmula 1 2026: cronograma del GP de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica 1: 07.30 horas
- Clasificación sprint: 11.30 horas
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07 horas
- Clasificación: 11 horas
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 10 horas
Cabe destacar que los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
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