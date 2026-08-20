Max Verstappen se queda en Red Bull hasta 2030: salario millonario, patrimonio y sus lujosos bienes

El piloto neerlandés extendió su contrato con la escudería austríaca y continuará en la Fórmula 1 durante las próximas cuatro temporadas. Cuánto cobrará, de cuánto es su fortuna y cuáles son los principales bienes que forman parte de su patrimonio.

Max Verstappen, que tenía contrato hasta 2028, extendió por otras dos temporadas su vínculo con Red Bull, ampliando la brecha como el piloto mejor pago de la Fórmula 1.

Los rumores desatados sobre un sorprendente cambio a Mercedes o McLaren quedaron silenciados cuando Max Verstappen confirmó un nuevo acuerdo para quedarse en Red Bull por dos temporadas más en la Fórmula 1, lo que supone que su salario anual rondará entre los u$s80 y u$s85 millones .

La relación entre Verstappen y Red Bull va camino de convertirse en una de las más longevas en la historia de la Fórmula 1 . El neerlandés se unió al Programa Junior de Red Bull en 2014 y debutó con el equipo en 2016. Tras ganar su primer título mundial en 2021, renovó hasta 2028 y ahora ha extendido su acuerdo con la marca de bebidas energéticas hasta 2030.

"Cuatro años más, de lleno. Estamos encantados de anunciar que Max ha firmado una prolongación de su contrato con el equipo hasta finales de 2030", indicó en la red X la escudería Red Bull.

Si bien se cree que Verstappen y Lewis Hamilton tienen los salarios base más altos de la Fórmula 1, con unos u$s70 millones, las ganancias adicionales del neerlandés por bonificaciones lo colocan en la cima del ranking y, ahora, con esta renovación y mejora contractual, el piloto de Red Bull estirará la brecha entre ambos.

Si se suman los bonos por rendimiento, los patrocinios personales y un imperio empresarial en crecimiento, sus ingresos totales en 2026 podrían superar los u$s115 millones.

Patrimonio de Max Verstappen 2026

El patrimonio estimado de Verstappen en 2026 oscila entre los u$s200 y los u$s250 millones, según múltiples fuentes, entre ellas Celebrity Net Worth (u$s200 millones), RacingNews365 (u$s210 millones) y F1 History (u$s250 millones). La variación refleja cómo se valoran las inversiones empresariales privadas, Team Redline, las carreras GT3 y los bienes raíces.

En la parrilla de F1 de 2026, Verstappen ocupa el tercer lugar en patrimonio, detrás de Fernando Alonso (entre u$s260 y u$s400 millones) y Lewis Hamilton (entre u$s186 y u$s223 millones). La comparación, sin embargo, pasa por alto la variable más importante: Alonso tiene 44 años, Hamilton tiene 41 y Verstappen, 28, con al menos una década de máximos ingresos por delante, si es que permanece en la Fórmula 1.

Verstappen no nació en la riqueza. Su padre, Jos Verstappen, corrió en F1, pero sus máximos ingresos nunca se acercaron a la escala actual. La historia de Max es de creación propia.

Para 2019, su patrimonio estimado era de aproximadamente u$s62 millones; para 2024, se había más que triplicado hasta u$s210 millones. Esa trayectoria está impulsada casi por completo por su dominio sostenido en pista.

Red Bull ha pasado por una transformación bajo el nuevo jefe de equipo, Laurent Mekies, quien asumió la dirección de la escudería de manos de Christian Horner hace poco más de 12 meses y selló el acuerdo para la extensión del vínculo contractual con Max Verstappen.

Red Bull ha pasado por una transformación bajo el nuevo jefe de equipo Laurent Mekies, quien asumió la dirección de la escudería de manos de Christian Horner hace poco más de 12 meses y selló el acuerdo para la extensión del vínculo contractual con Max Verstappen.. Red Bull Content Pool

Salario de Max Verstappen por carrera

Con 22 carreras en el calendario de 2026, reducidas a 20 tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita, los ingresos por carrera de Verstappen son sencillos de calcular.

Con un salario base de u$s70 millones en 20 fines de semana de carrera, embolsa u$s3,5 millones por fin de semana. Esa cifra excluye los bonos. Incluyendo los bonos por victoria y por campeonato, los ingresos máximos por carrera podrían superar los u$s5 millones en un fin de semana de victoria.

Al residir en Mónaco, cada cifra se amplifica, pues paga cero impuesto sobre la renta personal. A su nivel salarial de 2026, eso le ahorra un estimado de entre u$s28 y u$s31 millones al año.

Más allá de su salario, Verstappen construyó un portafolio empresarial que gira en torno a su ecosistema digital y de competición, Verstappen.com, el cual independiza su marca personal de Red Bull. Incluye su escudería propia, Verstappen.com Racing (que apoya proyectos en GT3 y rallies), la agencia de viajes Max Verstappen Official Travel, un acuerdo global de merchandising con Fanatics, además de fuertes inversiones en el sim-racing (Team Redline).

Entre sus activos principales se encuentra un jet Dassault Falcon 8X, comprado en 2025 y cuyo valor estimado ronda entre los u$s42 y los u$s58 millones; un yate Mangusta Gransport 33, adquirido en 2024, "Unleash the Lion", estimado en u$s15 millones; un penthouse en Mónaco, en el distrito de Fontvieille, cuyo valor estimado está entre los u$s14 y los u$s16 millones; y una colección de autos estimada en u$s6,4 millones, incluyendo un Aston Martin Valkyrie y una Ferrari Monza SP2.

Para cuando termine su contrato, Verstappen tendrá 32 años y habrá pasado 15 temporadas en Red Bull, pero eso es mirar hacia el futuro. El presente indica que la historia entre el neerlandés y la escudería del energizante continúa escribiéndose carrera tras carrera.