Hadjar fuera del GP de Países Bajos por lesión: Lawson ocupará su lugar en Red Bull

El piloto franco-argelino sufrió una lesión en una muñeca durante entrenamientos y no podrá competir en Zandvoort. Liam Lawson será su reemplazante para esta fecha.

Hadjar no estará en el regreso de la F1

El equipo Red Bull confirmó que Isack Hadjar no participará del Gran Premio de los Países Bajos tras sufrir una lesión en la muñeca durante una sesión de entrenamientos, lo que obligó a la escudería a reorganizar su alineación de manera inmediata para la próxima fecha de la Fórmula 1.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles, en la previa de la carrera en Zandvoort , donde el piloto franco-argelino iba a disputar una nueva presentación dentro de la temporada 2026.

De acuerdo con la información difundida por el equipo y recopilada por agencias internacionales como Reuters, el elegido para reemplazarlo será Liam Lawson , piloto de Racing Bulls, la estructura satélite de Red Bull dedicada al desarrollo de jóvenes talentos.

La incorporación de Lawson representa un movimiento puntual dentro del programa de pilotos de la escudería. El neozelandés, de 24 años, ya conoce el circuito neerlandés, donde tuvo su debut en la Fórmula 1 en 2023 cuando reemplazó a Daniel Ricciardo en una situación similar por lesión.

Ahora, tendrá nuevamente la oportunidad de subirse a un monoplaza de Red Bull en una competencia oficial, aunque solo por esta fecha, mientras se evalúa la evolución física de Hadjar.

La decisión fue comunicada oficialmente este miércoles, en la previa de la carrera en Zandvoort, donde el piloto franco-argelino iba a disputar una nueva presentación dentro de la temporada 2026.

El equipo expresó su respaldo al piloto lesionado y destacó la rapidez con la que se resolvió la sustitución. Al mismo tiempo, agradeció la disposición de Lawson para incorporarse al equipo principal con tan poco margen de preparación.

En paralelo, la grilla de Racing Bulls también sufrirá modificaciones, ya que el asiento de Lawson será ocupado temporalmente por Yuki Tsunoda, actual piloto de reserva y pruebas dentro del programa de la escudería.

Un cambio que impacta en la lucha del campeonato

Hadjar venía teniendo una temporada destacada, acumulando puntos importantes en el campeonato y consolidándose dentro del proyecto deportivo de Red Bull para el futuro. Su ausencia en Zandvoort representa un contratiempo tanto personal como para el equipo en la lucha por el campeonato de constructores.

El Gran Premio de los Países Bajos será la duodécima fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1, mientras que la siguiente parada será el circuito de Monza, en Italia, apenas dos semanas después.

Por el momento, no se informó el tiempo estimado de recuperación del piloto, aunque el equipo confía en poder contar nuevamente con él en las próximas competencias del calendario.