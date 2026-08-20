Max Verstappen despeja dudas y seguirá en Red Bull hasta 2030 + Agregar ámbito en









El neerlandés renovó su vínculo con la escudería austríaca y puso fin a meses de especulaciones sobre su futuro en la categoría. Apunta a volver a pelear por títulos.

Max continuará en Red Bull

La incertidumbre llegó a su fin. Max Verstappen continuará en Red Bull Racing hasta 2030, luego de que el equipo confirmara la extensión de su contrato en la previa del Gran Premio de los Países Bajos. La decisión refuerza una relación que lleva más de una década y consolida al piloto como la pieza central del proyecto deportivo.

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El anuncio llega en un momento simbólico para el neerlandés, ya que Zandvoort será escenario de una de sus últimas presentaciones como local en el calendario. En ese contexto, el propio campeón destacó su intención de seguir construyendo junto al equipo con el que alcanzó la cima de la Fórmula 1.

Durante los últimos meses, el futuro del piloto había generado debate en el paddock. Rumores sobre una posible salida e incluso un alejamiento de la categoría habían ganado fuerza, alimentados por declaraciones del propio Verstappen respecto al rumbo técnico de la F1. Sin embargo, la renovación despeja cualquier duda y marca una señal clara de continuidad.

Un proyecto a largo plazo en la Fórmula 1 El nuevo acuerdo amplía el contrato vigente y confirma la apuesta conjunta entre piloto y escudería. “Siempre quise terminar mi carrera en este equipo”, aseguró Verstappen tras la firma, dejando en claro su identificación con la estructura de Red Bull.

Desde su debut con el equipo en 2016, el neerlandés construyó una de las etapas más exitosas recientes de la categoría, con cuatro títulos mundiales y decenas de victorias que lo posicionaron como referente absoluto de la parrilla.

El nuevo acuerdo amplía el contrato vigente y confirma la apuesta conjunta entre piloto y escudería. “Siempre quise terminar mi carrera en este equipo”, aseguró Verstappen tras la firma, dejando en claro su identificación con la estructura de Red Bull. La renovación también representa un respaldo estratégico para la escudería en un contexto de cambios reglamentarios. Mantener a su principal figura garantiza continuidad en el desarrollo técnico y deportivo de cara a las próximas temporadas. Más allá de su rendimiento individual, el presente plantea nuevos desafíos. El objetivo ahora pasa por recuperar protagonismo en la lucha por campeonatos, luego de una temporada con altibajos en resultados. El propio Verstappen lo resumió con claridad: “Estoy emocionado de seguir trabajando juntos para volver a la cima”, en una declaración que refleja tanto la ambición personal como la del equipo.