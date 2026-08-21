SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
21 de agosto 2026 - 10:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 21 de agosto

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista terminó este jueves a $1.497, siempre bajo la tutela oficial que busca imponer una barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.550. En paralelo, el riesgo país superó los 530 puntos básicos, el S&P Merval en dólares tocó mínimos en cinco meses, mientras que los ADRs se hundieron hasta 3,1% en Wall Street

Para este viernes, la expectativa está puesta en cómo cerrarán los activos argentinos una semana que resultó muy adversa. Por caso, el riesgo país acumula un alza de más de 20% en lo que va de agosto.

Billeteras virtuales vs. plazo fijo: cuáles son las apps que pagan más intereses

Algunas cuentas remuneradas mejoraron sus rendimientos y ya superan a varios depósitos bancarios. Cuáles ofrecen las tasas más altas.

Leé la nota completa

Morgan Stanley proyecta un rally en el oro y prevé que supere los u$s5.000 en 2027

La baja de tasas de la Fed, las compras de los bancos centrales y los temores fiscales impulsan al metal. Sin embargo, el camino hacia esos valores no será lineal y estará sujeto a episodios de volatilidad.

Leé la nota completa

El Gobierno cae en las encuestas: el 52% de los argentinos se identifica como opositor a Javier Milei

La consultora CEOP Latam halló que ese electorado prioriza los ingresos, culpa al Gobierno por las deudas y respalda posturas nacionalistas rumbo a 2027.

Leé la nota completa

Tensión por los bonos de EEUU: Scott Bessent intenta llevar calma a los mercados, pero la volatilidad sigue

Menos de 24 horas después de anunciar que duplicará el volumen de sus recompras de deuda, el secretario del Tesoro de Estados Unidos se obligado a salir a declarar nuevamente, afirmando que el tope de recompras anunciado no es un techo y que podría ampliarse.

Leé la nota completa

Los futuros de Wall Street adelantan un rebote, aunque no logran compensar las bajas semanales

Las acciones y los bonos a nivel mundial suben tras detenerse la racha alcista del petróleo, lo que ofreció un respiro ante las crecientes preocupaciones por las presiones inflacionarias.

Leé la nota completa

El superávit comercial alcanzó unos u$s2.115 millones en julio, aunque las exportaciones se hundieron casi 5% mensual

Las ventas al exterior crecieron 14,1% frente al año pasado, aunque casi todo el avance estuvo explicado por los precios. La energía volvió a destacarse, mientras la caída de las importaciones dejó señales de menor inversión pero también de sustitución por producción local.

Por Tomás Alejandro Giancola

Leé la nota completa

Lo que se dice en las mesas: cada vez más inversores frenan los planes hasta 2027, ¿una señal o un reflejo?

En las mesas crecen las dudas por la demora de inversiones extranjeras y la distancia entre la macro y la economía real. Mientras el mercado debate hasta dónde puede llegar el dólar, las tasas vuelven al centro de las estrategias y aparecen señales de cautela que ya miran hacia 2027.

Leé la nota completa

La morosidad frena la mitad del crédito en pesos y el mercado advierte por más episodios de "estrés" en 2027

Cerca del 50% de las líneas de crédito no crecen por los elevados niveles de morosidad. El mercado advierte por nuevos episodios de estrés de liquidez y volatilidad de tasas de cara a los comicios de 2027.

Por Nazarena Lomagno

Leé la nota completa

Reapareció el Javier Milei auténtico, ratificó el modelo y descalificó las críticas

Con una fuerte defensa a su gestión negó que existan cierres de empresas, que aumente el desempleo y que a la gente no le alcancen sus ingresos. Los hombres de negocios apoyan el rumbo, pero tienen diferencias. Sugestiva reunión de Susan Segal acompañada por importantes empresarios con el gobernador Axel Kicillof.

Por Liliana Franco

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias