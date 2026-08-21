Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 21 de agosto

El dólar mayorista terminó este jueves a $1.497, siempre bajo la tutela oficial que busca imponer una barrera virtual de $1.500. Mientras tanto, el minorista cerró a $1.515 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.550. En paralelo, el riesgo país superó los 530 puntos básicos, el S&P Merval en dólares tocó mínimos en cinco meses, mientras que los ADRs se hundieron hasta 3,1% en Wall Street