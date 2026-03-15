Gran Premio de China: Franco Colapinto terminó en el puesto 10 y logró su primer punto con Alpine

El piloto argentino terminó décimo en el GP de China y sumó su primer punto con Alpine. La carrera la ganó el joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes.

Franco Colapinto sumó su primer punto con Alpine tras finalizar décimo en el Gran Premio de China.

Franco Colapinto logró su primer punto con Alpine al finalizar décimo en el Gran Premio de China , segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto de Pilar protagonizó una carrera sólida en Shanghái y capitalizó una gran largada para mantenerse en la pelea por los puntos hasta la bandera a cuadros.

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El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes , quien dominó la competencia de principio a fin. Su compañero George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio en una carrera marcada por incidentes y varios abandonos.

La actuación del argentino fue seguida con atención en todo el país. Colapinto tuvo una largada muy efectiva y aprovechó también la ausencia de los dos McLaren en la grilla para avanzar posiciones rápidamente.

¡COLAPINTO ESTÁ SEGUNDO EN ESTE PRECISO MOMENTO! Hay Safety Car y el argentino quedó detrás del líder Kimi Antonelli. #ChineseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/N79G2SuQxe

En las primeras vueltas logró ubicarse sexto y se mantuvo dentro del grupo de punta. Su estrategia de neumáticos (duro primero y medio después) le permitió sostener un ritmo competitivo en un circuito exigente como el Internacional de Shanghái.

La carrera tuvo un momento clave en la vuelta 11, cuando un accidente de Lance Stroll obligó a la salida del auto de seguridad. Durante ese tramo neutralizado, Colapinto escaló posiciones y llegó a colocarse momentáneamente en el segundo lugar.

El argentino sostuvo esa posición durante algunas vueltas antes de que el pelotón retomara su ritmo normal. Con el correr de la carrera, las paradas en boxes y el desgaste de los neumáticos reacomodaron el orden del clasificador.

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Un final peleado para asegurar el primer punto

En la parte final de la prueba, Colapinto volvió a quedar dentro de la zona de puntos cuando Max Verstappen debió abandonar por problemas mecánicos en su Red Bull.

En los giros decisivos intentó acercarse a Carlos Sainz, que marchaba noveno con Williams, pero no logró concretar el sobrepaso. Finalmente cruzó la meta en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primera unidad con Alpine en el campeonato.

La carrera fue exigente para varios pilotos: siete competidores no pudieron completar la prueba debido a accidentes o problemas mecánicos.

colapinto.va El argentino peleó hasta el final por el noveno puesto, pero cruzó la meta detrás de Carlos Sainz. Foto: AP

Las posiciones del GP de China

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 25 puntos George Russell (Mercedes) – 18 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 15 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 12 puntos Oliver Bearman (Haas) – 10 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 8 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 6 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto

Tabla general del campeonato

George Russell (Mercedes) — 51 puntos Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 47 puntos Charles Leclerc (Ferrari) — 34 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) — 33 puntos Oliver Bearman (Haas) — 17 puntos Lando Norris (McLaren) — 15 puntos Pierre Gasly (Alpine) — 9 puntos Max Verstappen (Red Bull) — 8 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) — 8 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) — 4 puntos Oscar Piastri (McLaren) — 3 puntos Carlos Sainz (Williams) — 2 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) — 1 punto

Con este resultado, Colapinto logró su primer punto en la temporada 2026 y dio una muestra de competitividad en una carrera compleja, en la que llegó incluso a ubicarse segundo durante varios giros antes de cerrar el domingo dentro del top ten.