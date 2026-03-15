Franco Colapinto logró su primer punto con Alpine al finalizar décimo en el Gran Premio de China, segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto de Pilar protagonizó una carrera sólida en Shanghái y capitalizó una gran largada para mantenerse en la pelea por los puntos hasta la bandera a cuadros.
Gran Premio de China: Franco Colapinto terminó en el puesto 10 y logró su primer punto con Alpine
El piloto argentino terminó décimo en el GP de China y sumó su primer punto con Alpine. La carrera la ganó el joven italiano Kimi Antonelli con Mercedes.
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Cuándo vuelve a correr Colapinto con Alpine en la Fórmula 1
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Así fue la magnífica largada de Colapinto en el GP de China
El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien dominó la competencia de principio a fin. Su compañero George Russell terminó segundo y Lewis Hamilton, con Ferrari, completó el podio en una carrera marcada por incidentes y varios abandonos.
La actuación del argentino fue seguida con atención en todo el país. Colapinto tuvo una largada muy efectiva y aprovechó también la ausencia de los dos McLaren en la grilla para avanzar posiciones rápidamente.
En las primeras vueltas logró ubicarse sexto y se mantuvo dentro del grupo de punta. Su estrategia de neumáticos (duro primero y medio después) le permitió sostener un ritmo competitivo en un circuito exigente como el Internacional de Shanghái.
El auto de seguridad cambió el desarrollo
La carrera tuvo un momento clave en la vuelta 11, cuando un accidente de Lance Stroll obligó a la salida del auto de seguridad. Durante ese tramo neutralizado, Colapinto escaló posiciones y llegó a colocarse momentáneamente en el segundo lugar.
El argentino sostuvo esa posición durante algunas vueltas antes de que el pelotón retomara su ritmo normal. Con el correr de la carrera, las paradas en boxes y el desgaste de los neumáticos reacomodaron el orden del clasificador.
Un final peleado para asegurar el primer punto
En la parte final de la prueba, Colapinto volvió a quedar dentro de la zona de puntos cuando Max Verstappen debió abandonar por problemas mecánicos en su Red Bull.
En los giros decisivos intentó acercarse a Carlos Sainz, que marchaba noveno con Williams, pero no logró concretar el sobrepaso. Finalmente cruzó la meta en el décimo puesto, resultado que le permitió sumar su primera unidad con Alpine en el campeonato.
La carrera fue exigente para varios pilotos: siete competidores no pudieron completar la prueba debido a accidentes o problemas mecánicos.
Las posiciones del GP de China
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 25 puntos
- George Russell (Mercedes) – 18 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 15 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 12 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 10 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 8 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 6 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
Tabla general del campeonato
- George Russell (Mercedes) — 51 puntos
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 47 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) — 34 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) — 33 puntos
- Oliver Bearman (Haas) — 17 puntos
- Lando Norris (McLaren) — 15 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) — 9 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) — 8 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) — 8 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) — 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) — 4 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) — 3 puntos
- Carlos Sainz (Williams) — 2 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) — 2 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) — 1 punto
Con este resultado, Colapinto logró su primer punto en la temporada 2026 y dio una muestra de competitividad en una carrera compleja, en la que llegó incluso a ubicarse segundo durante varios giros antes de cerrar el domingo dentro del top ten.
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