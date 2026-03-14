El insólito apodo que le pusieron las fanáticas chinas a Franco Colapinto

El piloto argentino tuvo un divertido encuentro con sus fanáticos asiáticos, quienes lo llaman de una forma más que curiosa.

La Fórmula 1 llega a China para llevar adelante su segundo Gran Premio de la temporada 2026. Franco Colapinto arribó a tierras asiáticas tras una performance aceptable en Australia, y tuvo una bienvenida más que particular por parte de los fanáticos que tiene en ese país.

El argentino pasó momentos agradables con el público, el cual tuvo la oportunidad de compartir un pequeño momento con él. Pero lo más llamativo de ese momento, es la manera que tienen de llamar al oriundo de Pilar. Los fans del corredor de Alpine sorprendieron al mundo con el apodo que le pusieron.

El público chino tiene la costumbre de rebautizar a los competidores internacionales con nombres adaptados a su idioma. Como los apellidos occidentales suelen ser difíciles de pronunciar o escribir con sus caracteres , los fanáticos buscan palabras en mandarín que suenen parecido al nombre original y que tengan un significado literal.

La explicación detrás de esta tradición en la parrilla actual es muy directa. Al español Fernando Alonso le dicen "Tou Ge" (Hermano Cabeza) porque los fanáticos consideran que tiene una cabeza enorme. A Lewis Hamilton lo llaman "Hàn Huáng" (Emperador Han) por su dominio histórico tras ganar varios campeonatos con Mercedes, y a Max Verstappen le dicen "Bao Fá" (Explosión) por el estilo de manejo agresivo que demuestra en la pista.

En el caso de Colapinto, los fanáticos locales lo bautizaron como "botella de cola" . El motivo es puramente fonético: en mandarín, la pronunciación de "Colapin" , un recorte de su apellido suena casi idéntica a "ké lé píng" , el término exacto que se utiliza en ese idioma para referirse a la gaseosa.

franco colapinto piluso boca (1) El piloto argentino llegó a China con un piluso de Boca. Instagram: @czrl1n

El recibimiento del piloto argentino en China

La llegada del oriundo de Pilar al Aeropuerto Internacional de Shanghái incluyó un recibimiento organizado por sus seguidores locales. El piloto bonaerense, que bajó del avión luciendo un piluso de Boca, se encontró con un grupo de personas que lo esperaba con carteles y banderas para pedirle autógrafos y fotos.

Durante su paso por la terminal, el corredor de la escudería Alpine interactuó con el público y recibió distintos obsequios. Entre los regalos que le entregaron las fanáticas chinas había un peluche de un oso panda, un muñeco del auto Rayo McQueen y una pulsera brillante.

El argentino agradeció los gestos e intentó pronunciar algunas palabras en chino. El detalle más destacado se dio cuando observó la joyería que le habían regalado y, en tono de broma con quienes lo rodeaban, dijo que si los diamantes llegaban a ser reales los iba a vender.

Los horarios del Gran Premio de Shanghái

Dejando atrás las primeras pruebas y clasificaciones del viernes, la actividad más fuerte y decisiva en el circuito internacional de Shanghái arranca durante el fin de semana. El sábado a las 00:00, que será la noche del viernes para muchos en Argentina, los autos volverán a la pista para el desarrollo de la carrera sprint.

Horas más tarde, más precisamente a las 4:00 a.m, la tensión subirá con la qualy para definir la parrilla de salida de la carrera principal. Finalmente, la actividad principal llegará en la madrugada del domingo con el evento clave, que tiene su largada pautada para las 4:00. Toda la jornada del fin de semana se podrá seguir en vivo a través de la plataforma Disney+ y para quienes lo vean por televisión, por Fox Sports.