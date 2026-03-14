El momento del abrazo entre Franco Colapinto y Flavio Briatore tras la clasificación del Gran Premio de China + Seguir en









El director del equipo se mostró contento con la mejora de Colapinto, quién no había tenido una buena qualy para la carrera sprint. Ahora, el argentino buscará sus primeros puntos con Alpine el domingo desde las 4 de la mañana.

Briatore y un gesto de respaldo con el piloto argentiono. F1

El argentino Franco Colapinto se quedó a apenas cinco milésimas de segundo de ingresar a la Q3 en el Gran Premio de China de Fórmula 1, pero aun así firmó su mejor clasificación desde que corre para Alpine F1 Team. El piloto largará 12° en la carrera.

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Tras finalizar la sesión, el desempeño del pilarense fue destacado por Flavio Briatore, jefe de la escudería, quien lo felicitó frente a las cámaras con un abrazo y aplausos por la actuación en pista. "Gran trabajo. Quedarse afuera por +0.005s es mala suerte, pero sé que lo podés hacer", aseguró el italiano.

Fórmula 1: Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China "Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última fue buena, bloqueé en una curva lenta, tuve muchos bloqueos en todo el fin de semana, perdí un poco de tiempo, saliendo de la última curva tuve clip y me quedé sin energía por media décima más", repasó el argentino sobre sus vueltas de clasificación.

Briatore Colapinto abrazo El momento del abrazo entre Briatore y Colapinto. F1 En ese sentido, el pilarense se mostró frustrado por haberse quedado a tan solo 5 milésimas de clasificar a la Q3: "Cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica, es muy fácil encontrarla, y da más bronca todavía. Hay que tratar de trabajar para mañana, entender qué hay que mejorar".

Por su parte, el francés Pierre Gasly, compañero de equipo en Alpine, consiguió el 7° lugar en la clasificación e intentará sostener esa posición para sumar puntos. En lo que va de la temporada, Gasly ya logró puntuar en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde finalizó 10° y sumó una unidad.

La mejor clasificación de Colapinto con Alpine Más allá de la bronca, Colapinto logró una mejora con respecto a lo viste el viernes y llevo adelante su mejor clasificación a bordo de un Alpine. En su carrera, solo ingresar una vez a la Q3 en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando largó 9° con su Williams, terminó 8° y sumó puntos. Franco Colapinto en el Gran Premio de China: horarios y dónde verlo La carrera del Gran Premio de China de Fórmula 1 se podrá ver en vivo en Argentina a través de Fox Sports. La largada será a las 4:00 de la mañana, hora local. También estará disponible en las siguientes señales: Cablevisión Digital / Flow: canales 25 (SD) y 106 (HD)

DirecTV: canales 105 (SD) y 1605 (HD)

Telecentro: canales 101 (SD) y 1013 (HD) De manera online, la transmisión estará disponible en Disney+, la plataforma digital de ESPN.