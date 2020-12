Messi rompe el silencio: Guardiola, su presente en Barsa y el deseo de ser desconocido

En agosto Messi había anunciado su renuncia al equipo catalán en medio de diferencias con el presidente, Josep Maria Bartomeu, una derrota ante los alemanes del Bayern Múnich por 8 a 2 en la Champions League y la llegada del técnico Ronald Koeman.

Pero posteriormente, en septiembre, afirmó su retroceso en la decisión y apuntó, en contacto con el portal Goal, contra Bartomeu: "La decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

"Ahora estoy bien, pero fue un verano complicado con todo lo que pasó", describió en parte de la entrevista que será emitida este domingo desde las 21.45 (hora de España).

LIONEL MESSI

En otro pasaje del diálogo, el rosarino volvió a reiterar que Guardiola marcó su vida deportiva, pero sumó también a Luis Enrique: "Son los mejores entrenadores que tuve".

"Pep tiene algo especial", resaltó sobre el actual DT de Manchester City, y añadió: "No lo sé, te hace ver las cosas de un modo distinto".

En una búsqueda de respuestas destacó que Pep le hizo "preparar los partidos, tanto defensivamente, como en ataque".

"Te dice exactamente cómo será el partido y como hay que atacar al rival para ganarle", aseveró Lio e con ironía comentó: "La desgracia de tener a Guardiola y a Luis Enrique, para mí los mejores, uno después del otro".

"Eso me hizo crecer mucho futbolísticamente y desde el punto de vista táctico por todo lo que me enseñaron", consideró.