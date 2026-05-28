Uno por uno: cómo llegan los 26 convocados de Lionel Scaloni al Mundial 2026

El entrenador argentino confirmó a los futbolistas manteniendo la base de Qatar 2022 con Lionel Messi a la cabeza y con nombres nuevos como Nico Paz, Valentín Barco y el Flaco López.

Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista de 26 futbolistas que disputarán con la Selección Argentina el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. La base de los campeones del mundo se mantiene con Lionel Messi a la cabeza, aunque habrá algunas bajas y nombres sorpresa.

En Estados Unidos, una de las sedes del Mundial, el Inter Miami de Rodrigo De Paul y Lionel Messi se encuentra segundo en la MLS. El mediocampista se mantiene firme como uno de los principales socios del rosarino. Y el 10 llega a la máxima cita del fútbol mundial vigente con 1423 minutos jugados y con 13 goles en 16 partidos.

El arco argentino, una vez más, lo defenderá Emiliano Martínez , quien cerró una temporada brillante en el Aston Villa . Se consagró campeón de la Europa League siendo determinante para su equipo: mantuvo su valla invicta en cinco de los ocho partidos de la fase eliminatoria. En la Premier League el equipo del Dibu terminó cuarto en la tabla y se clasificó a la próxima Champions.

Con 38 años, Nicolás Otamendi sigue vigente y liderando la defensa donde le toque jugar. Con el Benfica terminó tercero en la liga y participó de uno de los duelos más apasionantes de esta Champions League frente al Real Madrid. Post mundial, el jugador tendría todo acordado para regresar a River .

El Carnicero, como lo apodan a Lisandro Martínez, se recuperó de sus lesiones, volvió a mostrar su mejor versión y se consolidó como pieza clave del Manchester United que consiguió la clasificación a la Liga de Campeones después de dos temporadas.

El Atlético de Madrid es otro de los clubes que aportó varios nombres a la nómina. El equipo dirigido por Diego Simeone terminó cuarto en La Liga a 20 puntos del campeón y fueron eliminados en semifinales de la máxima copa continental europea frente a Arsenal. Juan Musso compitió con Jan Oblak por ser el guardián del arco, fue una variable clave para el Colchonero que respondió bien cuando se lo necesitó. Otro que alternó titularidades y suplencias fue Nahuel Molina que estuvo más dedicado a ajustar detalles defensivos. En la delantera Thiago Almada no sumó muchos minutos y cerró con actuaciones irregulares que no coinciden con lo que demostró en la Selección Argentina. Quienes tuvieron una gran temporada fueron Giuliano Simeone con mucho sacrificio y presión asfixiante, y Julián Álvarez, quien fue titular indiscutido en el equipo.

Uno de los que peor la pasó fue Cristian Romero, capitán y referente del Tottenham que quedó a dos puntos del descenso al Championship. Este año el córdobes se perdió 10 partidos por lesión y otros seis por suspensión. Además arrastra una lesión ligamentaria en la rodilla derecha desde abril.

Por la banda izquierda, Nicolás Tagliafico brilló en el Olympique de Lyon, no tanto como su equipo que terminó cuarto en la tabla y deberá jugar la fase previa para clasificar a la Champions. El ex Independiente marcó la diferencia y aportó equilibrio cuando su equipo lo necesitaba.

El Bayer Leverkusen de Exequiel Palacios no consolidó un gran semestre y quedó afuera de la máxima competencia europea tras terminar sexto en la Bundesliga. El ex River no fue titular indiscutido pero siempre fue la primera alternativa del entrenador.

Liverpool disfrutó de una gran versión de Alexis Mac Allister, indispensable en el mediocampo rojo, quinto en la Premier League. Jugó tanto de organizador como más ofensivo y hasta delante de los centrales desplegando un nivel táctico increíble. Otro que asumió responsabilidad en un equipo de la liga inglesa fue Enzo Fernández, quien sumó 15 goles entre todas las competencias con el Chelsea y consolidó su regularidad en el conjunto londinense.

Los jugadores locales y los que están en Sudamérica

En River, Gonzalo Montiel se convirtió en uno de los líderes tras su regreso a Argentina. El Millonario que alternó buenas y malas presentaciones perdió la final de la Liga Profesional frente a Belgrano. Las lesiones fueron el gran problema para Cachete que no le permitieron sumar más minutos.

En el mediocampo se suma otro jugador del fútbol argentino: Leandro Paredes. Fue de los más destacados de la liga y lideró a Boca a pesar de los altibajos del equipo que quedó eliminado en Octavos de final frente a Huracán. Su pegada de pelota parada y sus pases claves para el ataque fueron fundamentales para el equipo.

Desde Río de Janeiro llegó José Manuel López, el centrodelantero que cerró la temporada con 14 goles y 10 asistencias en Palmeiras. El Flaco peleará el lugar detrás de la Araña y de Lautaro Martínez. El ex Racing ganó la segunda liga consecutiva con el Inter de Milán aunque en la Champions fue eliminado por el equipo noruego Bodo Glimt en dieciseisavos de final.

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Las promesas y los que buscan revancha

Uno de los más jóvenes es Valentín Barco con 21 años, que pasó de jugar como lateral derecho a afianzar como volante. Sumó 43 apariciones, 3 goles y 9 asistencias en Racing de Estrasburgo.

En el Mundial 2026, Giovani Lo Celso tendrá su revancha tras perderse el torneo en Qatar por un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Tuvo un gran semestre en el Real Betis con goles a media distancia y conducción del juego que se coronó con la clasificación a la Liga de Campeones.

Argentina sumó un nuevo nombre para este Mundial, al mejor volante de la Serie A, Nicolás Paz. Con 21 años lideró al Como con asistencias, técnica y visión del juego en una temporada histórica que culminó con la clasificación a la Champions.

Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina cerraron una temporada con el Olympique de Marsella quinto en la Ligue 1 y clasificado a la próxima Europa League. El arquero desde su llegada al equipo galo se asentó por completo en la liga y logró continuidad gracias a su regularidad, juego de pies y respuestas claves. El defensor central tuvo una gran temporada que lo consolidó como capitán del equipo en múltiples ocasiones y se convirtió en el primer oriundo de San Luis en ser convocado a una Copa del Mundo. El lateral nacido en Villa Fiorito le ganó la pulseada a Marcos Acuña luego de un gran semestre, buen juego aéreo y la capacidad de jugar por la banda o como central.