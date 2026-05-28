Hasta cuándo puede hacer cambios Lionel Scaloni en la lista de convocados al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









A pesar de haberse confirmado, la FIFA permite que 24 horas antes del debut se modifique algún jugador en caso de lesión grave o enfermedad.

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Lionel Scaloni ya confirmó este jueves los 26 convocados para disputar el Mundial 2026, en el que la Selección Argentina buscará defender el título obtenido en 2022. Sin embargo, la FIFA fijó un plazo para todas las selecciones que les permite modificar la lista solo por lesión grave o enfermedad que se debe comprobar antes de las 24 horas previas al debut, en el caso de la Albiceleste, previo al 16 de junio.

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El reglamento establece también que en el caso de los arqueros pueden hacer un cambio en la fase final sólo en caso de fuerza mayor. Además, cualquier nombre que se agregue a la nómina debe haber estado en la prelista de 55 futbolistas que había presentado cada equipo.

Convocados argentina Lionel Scaloni confirmó los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial 2026 AFA

En la Albiceleste algunos futbolistas llegan con algún grado de incertidumbre física: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Paz, Lionel Messi, Nicolás Gonzalez. Sin embargo la mayor preocupación está en el lateral derecho, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastraban molestias y estan bajo observación médica.

Ante esta situación, el técnico argentino convocó a siete jugadores adicionales para formar parte de los amistosos previos a la Copa del Mundo: Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Ignacio Ovando de Rosario Central, Simón Escobar de Vélez, Nicolás Capaldo de Hamburgo SV y Agustín Giay de Palmeiras. Los dos últimos son quienes tienen chances más concretas de sumarse por Molina o Montiel.

El técnico argentino quiere evitar lo sucedido en Qatar con las bajas a último momento de Joaquín Correa y Nicolás González que derivaron en las incorporaciones a último momento de Ángel Correa y Thiago Almada.