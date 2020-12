Lionel Messi llegó a Rosario para pasar la Navidad

https://twitter.com/maxiklan/status/1341742111843037186 #AHORA Así llegaba #Messi a Rosario para pasar Navidad junto a su familia. pic.twitter.com/AtubJOZRNr — Maxi Klanjscek (@maxiklan) December 23, 2020

Messi llegó al país tan solo horas después de haber jugado un partido histórico contra el Real Valladolid, donde convirtió un gol y consiguió la victoria de su equipo por 3-0. Pero lo histórico del encuentro está en el hecho de que con su anotación consiguió pasar el récord de Pelé de más goles anotados para un solo club.

Y es que el crack rosarino anotó su gol 644 en el día de ayer, superando los 643 goles que Pelé marcó a lo largo de su paso por el Santos de Brasil en la década del 60 y 70.

El astro nacido en el barrio rosarino La Bajada descendió del avión vestido con una remera blanca, bermudas de jeans, gorra blanca y negra y zapatillas rojas y blancas, junto a su hermano Rodrigo, totalmente vestido de negro.

Messi y su hermano subieron a un colectivo blanco y verde del aeropuerto, en cuyo interior se fotografió con un puñado de guardias de seguridad que lo escoltaron, "y se dirigieron a hacer los trámites de Aduana y Migraciones, donde les tomaron la temperatura, en el marco de las medidas de prevención de la pandemia de Covid-19", informaron fuentes del aeropuerto a Télam.

Su esposa Antonella Roccuzzo y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo lo esperaban en una camioneta Lange Rover negra estacionada junto al edificio del aeropuerto, a la que Messi subió y condujo por una calle interna de la terminal aérea, donde antes de salir fue parado por la guardia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ocasión en la que bajó el vidrio de su ventanilla y saludó con el pulgar en alto a un grupo de simpatizantes que lo habían seguido en autos y motos.

View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

Messi salió del aeropuerto por un acceso secundario de la PSA y partió hacia la casa de sus suegros, situada en el Country Kentucky, de la ciudad de Funes, ubicada a 15 kilómetros al oeste del centro de Rosario.

En ese barrio cerrado de Funes tienen también sus casas algunos jugadores de Newell's Old Boy's como Maximiliano Rodríguez y Pablo Pérez, el ex defensor "Leproso" y del seleccionado argentino Gabriel Heinze y el ex mediocampista de River, Barcelona y recientemente retirado Javier Mascherano, quienes en los últimos días postearon en la red social Instagram una foto juntos.