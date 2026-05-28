Quiénes son los ocho jugadores que disputarán su primer Mundial con la Selección argentina: la lista completa + Agregar ámbito en









Lionel Scaloni apostó por sostener la columna vertebral de Qatar 2022 e incorporar nuevos nombres para renovar el plantel en busca del bicampeonato

Valentín Barco y Nicolás Paz, dos de los debutantes mundialistas que tendrá el equipo de Lionel Scaloni.

A 14 días del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dio a conocer los 26 convocados que buscarán el bicampeonato. Con la base de Qatar 2022, el DT apostó por la renovación con ocho nombres que harán su debut absoluto en la máxima cita.

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Lionel Scaloni ya definió a sus guerreros para defender la corona en el Mundial 2026. En una lista que combina la experiencia de los campeones del mundo con la frescura del recambio generacional, llamó la atención la menor cantidad de debutantes: mientras que en 2022 fueron 19 los que jugaron su primer Mundial, esta vez habrá solo 8 caras nuevas.

Los 8 elegidos para su bautismo mundialista Entre los nombres que aparecen por primera vez en una nómina mundialista, destacan apuestas de la nueva generación y futbolistas que venían pidiendo pista en Europa:

Nicolás Paz: mediocampista del Como, considerado una de las grandes joyas jóvenes, suma creatividad y visión de juego al plantel.

Giuliano Simeone: el delantero del Atlético de Madrid se ganó su lugar tras un cierre de temporada con goles y regularidad.

José Manuel "Flaco" López: delantero surgido de Lanús y figura en Palmeiras, fue la sorpresa final por su perfil físico y ofensivo.

Valentín "Colo" Barco: con pocos partidos en la Mayor, su polifuncionalidad y talento lo metieron en la lista. Scaloni Samuel Twitter Selección Argentina Lionel Scaloni dio la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026. Cuenta de X: @argentina

Nicolás González: tras perderse Qatar por lesión, tendrá su revancha mundialista .

Leonardo Balerdi: defensor que forma parte del proceso de Scaloni y ahora tendrá su oportunidad en un Mundial.

Facundo Medina: otro zaguero consolidado en Europa que se suma como alternativa defensiva.

Juan Musso: arquero que quedó afuera en 2022 y ahora se asegura un lugar como relevo del Dibu Martínez. La lista refleja una decisión clara del cuerpo técnico: sostener la base ganadora pero con una transición más medida, incorporando nombres puntuales para potenciar el equipo sin romper la estructura que llevó a la consagración en Qatar.

Los 26 convocados En el arco, Scaloni volvió a confiar en Emiliano "Dibu" Martínez, arquero del Aston Villa y figura en Qatar 2022, que estará acompañado por Gerónimo Rulli (Olimpique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid). Entre los defensores, el técnico eligió llevar a seis campeones del mundo: Nicolás Otamendi, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Nahuel Molina, a los que se sumarán Facundo Medina y Leonardo Balerdi. En el mediocampo, repetirán Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Debutarán en una cita mundialista Nico Paz, Valentín Barco y Giovani Lo Celso. Adelante, el entrenador de la selección campeona del mundo llevará una vez más a Lionel Messi, quien asistirá a su sexto Mundial, junto con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Thiago Almada, que repetirán convocatoria. Participarán por primera vez Nicolás González, Giuliano Simeone y José Manuel López.