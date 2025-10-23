Gustavo Costas, muy confiado con llegar a la final de la Libertadores: "No soñamos con ir a Lima, vamos a ir"







El entrenador de Racing llenó de elogios a sus jugadores tras el partido que hicieron en el Maracaná, pese a la derrota contra el Flamengo. Y además, derrochó optimismo de cara a la vuelta, afirmando que se ve finalista.

Gustavo Costas, entrenador de Racing.

Gustavo Costas, entrenador de Racing, valoró la labor de su equipo pese a la caída por la mínima frente a Flamengo, en el Maracaná, en la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2025. El 1-0 dejó la llave abierta para la vuelta en Avellaneda.

"A nadie le gusta perder, no voy a estar contento por eso. Pero estoy orgulloso de este plantel. Lo digo siempre, no porque esté yo dirigiendo, lo digo por ellos. Yo pienso que la gente tiene que estar orgullosa de este plantel, porque se plantó, porque tratamos de jugar de igual a igual, aunque ellos tienen un equipazo, una billetera más grande, más poder", comenzó el DT en conferencia, destacando a Flamengo.

Costas fue autocrítico por el rendimiento, pero elogió a sus jugadores: "El que quiere a Racing tiene que estar con nosotros. No hicimos un gran partido, tuvimos miles de dificultades, pero hay que pensar contra quién te enfrentás. No creo que la gente esté triste; yo, como hincha, estoy orgulloso de este plantel. Lo que hicieron hoy, venir a pararse de la misma manera"

En tanto, reconoció que varios jugadores estaban tocados y le sorprendió cómo jugaron pese a sus molestias físicas: "Íbamos a presionar, pero los chicos no estaban al 100%. Algunos no sé cómo jugaron, porque no estaban para jugar, y la rompieron. Esto sigue abierto".

Por último, sacó pecho de cara a la vuelta y mando un mensaje muy fuerte: "Estamos vivos y sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño de poder ir a Lima… Poder no, porque vamos a ir", expresó sobre llegar a la final de la Copa.

"Podrán tener más, pero nosotros tenemos un corazón y un alma terribles, y queremos llevar a Racing a lo más alto", cerró Costas.