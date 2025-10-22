Atención, Racing: los cuatro jugadores que están al borde de la suspensión en la Copa Libertadores por tarjetas







La “Academia” se medirá ante Flamengo en Río de Janeiro y la alarma está puesta en futbolistas que podrían perderse el duelo de vuelta si reciben una tarjeta amarilla.

Racing afrontará este miércoles desde las 21:30 una prueba de alto riesgo en el Maracaná, donde enfrentará a Flamengo por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Más allá de la exigencia del rival, cuatro jugadores clave llegan al encuentro al borde de la suspensión por acumulación de amarillas, por lo que deberán cuidarse para poder estar disponibles en la revancha del 29 de octubre en el Cilindro. Los jugadores que estan cerca de la suspensión por acumulación de tarjetas son Adrián “Maravilla” Martínez, Gabriel Rojas, Gastón Martirena y Agustín Almendra.

Los cuatro jugadores de Racing al límite para la ida contra Flamengo El caso más sensible es el de “Maravilla” Martínez, quien suma dos amonestaciones en fase de grupos y otras dos en instancias de eliminación directa, lo que lo deja a una sola tarjeta de perderse el duelo decisivo en Avellaneda.

"No voy a cambiar mi forma de jugar por la amarilla. Si me la sacan, entrará otro delantero", aseguró el goleador en diálogo con ESPN, aunque reconoció entre risas que "estoy más preocupado por la amarilla que por hacer un gol".

Por otro lado, Rojas, que trabaja contrarreloj para dejar atrás una lesión muscular, y Martirena, que pelea el puesto con Facundo Mura, también deberán jugar con precaución. El cuarto futbolista al límite es Almendra, amonestado en las idas ante Peñarol y Vélez.

Más allá de las cuestiones disciplinarias, Racing también deberá tener en cuenta el aspecto económico: cada amarilla implica una multa de 500 dólares para el club. La buena noticia para Gustavo Costas pasa por la recuperación de Juan Ignacio Nardoni, quien dejó atrás un desgarro y se perfila para volver al once titular en Río de Janeiro. Racing y Flamengo se medirán este miércoles desde las 21.30 (hora argentina) en el marco de la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.