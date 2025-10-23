Preocupación en Racing: Santiago Sosa tiene fractura de maxilar por el golpe de Marcos Rojo y es duda para la revancha ante Flamengo







Racing perdió por 1 a 0 con Flamengo de Brasil, en el estadio Maracaná, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2025. Pero la peor noticia fue la fractura de su capitán, que ahora es duda para la revancha.

Preocupación en Racing: Santiago Sosa fue hospitalizado, está fracturado y es duda para la revancha ante Flamengo

Tras la derrota de Racing por 1-0 ante Flamengo, que dejó abierta la serie por la semifinal de la Copa Libertadores, la peor noticia que recibió la "Academia" fue que se confirmó la lesión de Santiago Sosa.

En la última jugada del partido, en la disputa de una pelota aérea, Marcos Rojo abrió los brazos y le pegó un codazo en la cara a Sosa, que quedó visiblemente afectado, con un ojo cerrado y la cara hinchada.

Embed Por este golpe de Marcos Rojo, confirma @DavilaTomi que Santiago Sosa está DESCARTADO en Racing para la vuelta ante Flamengo de las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/VKOTnnMSxq — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025 Luego, el capitán de Racing tuvo que ser hospitalizado y allí se confirmó lo peor: el emblema del equipo de Costas sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho. De esta manera, está en duda si jugará el próximo miércoles en el Cilindro de Avellaneda.

A falta de una semana para el juego, se especula que Sosa tendría que usar una máscara que lo cubra para jugar, en caso de recibir un golpe similar en esa zona lastimada.