Hinchas de Colón no podrán ingresar a estadios por los disturbios que dejaron a un jugador herido







El Ministerio de Seguridad sancionó a tres simpatizantes luego de los incidentes ocurridos durante una protesta en el predio “4 de Junio”, donde un futbolista de la Reserva recibió un piedrazo en la cabeza.

Foto de archivo. @Agusseissfon

El Ministerio de Seguridad oficializó este jueves, a través de la Resolución 1178/2025 publicada en el Boletín Oficial, una prohibición de ingreso por dos años a espectáculos deportivos para Ramiro Leonardo García, Maximiliano Gabriel Ortiz y Rubén Darío Balcaza, tras los disturbios ocurridos el 15 de septiembre en el complejo “4 de Junio” del Club Atlético Colón, en la ciudad de Santa Fe.

El conflicto se originó cuando un grupo de alrededor de cien hinchas se presentó en el predio donde el plantel profesional realizaba su entrenamiento. Los manifestantes colocaron banderas en el portón de entrada y exigieron hablar con la dirigencia del club.

La situación escaló cuando comenzaron a arrojar bombas de estruendo, piedras y botellas vacías, e intentaron forzar el ingreso. La Policía de Santa Fe intervino con efectivos de Infantería, pero no logró dispersar a los agresores, que continuaron atacando a los uniformados y dañando móviles policiales.

En medio de los incidentes, Kevin Colli, jugador de la Reserva que entrenaba con la Primera, recibió un piedrazo en la cabeza, según informaron fuentes policiales.

Tras los hechos, García, Ortiz y Balcaza fueron identificados y detenidos por los delitos de daño calificado y resistencia a la autoridad. La Coordinación de Seguridad en Eventos Masivos solicitó la aplicación de una restricción de concurrencia, que fue avalada por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos.

Otras sanciones por violencia en el fútbol La cartera conducida por Patricia Bullrich también impuso restricciones de concurrencia a dos hinchas de Independiente, Facundo Marchesi y Florencia Paula Arrieta, por un episodio ocurrido el 13 de septiembre en el estadio “Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini” durante el partido ante Banfield. Ambos fueron identificados por la Policía tras haber agredido verbalmente a dirigentes y personal de seguridad privada en el sector de Platea Erico. La medida, impulsada por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), tendrá una duración de dos años y se mantendrá vigente hasta que la Justicia se expida. El Ministerio de Seguridad sostuvo que estas sanciones buscan “impedir la presencia en los estadios de personas que puedan alterar el desarrollo de los eventos deportivos”, en línea con la legislación que promueve el orden y la seguridad en el fútbol argentino.