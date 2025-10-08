Patricia Bullrich oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista bajo la órbita de la SIDE

A través del Decreto 717/2025, el Ejecutivo puso en marcha un organismo que coordinará la prevención y lucha contra el terrorismo, integrado por representantes de varios ministerios y agencias estratégicas del Estado.

El nuevo organismo dependerá de la Secretaría de Inteligencia de Estado y coordinará políticas de prevención.

El Gobierno oficializó la creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA) , un nuevo organismo que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo coordinar políticas, analizar información y diseñar estrategias en materia de prevención y lucha contra el terrorismo . La medida fue establecida mediante el Decreto 717/2025 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial , y lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos .

El CNA fue anunciado previamente por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y estará compuesto por representantes de distintos ministerios y organismos del Estado. Su misión será recibir, integrar y compartir información , elaborar planes de acción y coordinar esfuerzos entre las fuerzas federales, las áreas de inteligencia y los ministerios vinculados al área de seguridad y defensa.

El decreto dispone que la SIDE proveerá al CNA los recursos humanos y presupuestarios necesarios, además de dirigir sus actividades de contrainteligencia y prevención, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 25.520 y sus modificaciones. Asimismo, el organismo contará con una unidad especializada encargada de diseñar directivas, estrategias y protocolos operacionales, cuyo titular será designado por el Secretario de Inteligencia de Estado.

El Centro Nacional Antiterrorista estará integrado por representantes de la SIDE, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, la Dirección Nacional de Migraciones y los ministerios de Defensa, Seguridad Nacional, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y Justicia, a través de la Secretaría de Justicia.

En su considerando, el decreto subraya que Argentina debe reforzar los mecanismos de cooperación interinstitucional y “mantener reuniones periódicas entre especialistas en inteligencia” para garantizar respuestas efectivas frente a eventuales amenazas. También ordena la creación de un protocolo de acción que articule la intervención de todas las autoridades competentes cuando se detecten indicios de actividades terroristas.

El texto cita los informes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en su “Cuarta Ronda de Evaluación Mutua” instó al país a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

G2tHy5vWoAAYRMY El Centro Nacional Antiterrorista contará con una unidad especializada.

Modelos internacionales en los que se inspira Argentina

El modelo argentino toma como referencia las estructuras creadas en Estados Unidos y España tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 11 de marzo de 2004, respectivamente, organismos que permitieron mejorar la coordinación interinstitucional en la materia.

El Gobierno recordó además los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), considerados una deuda pendiente en materia de justicia y seguridad. Según el texto oficial, esos hechos “pusieron en evidencia las deficiencias en los marcos de prevención y cooperación”, motivo por el cual el nuevo centro busca evitar la repetición de episodios similares y alinear la política nacional con los compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Finalmente, el Ejecutivo justificó la medida señalando que la creciente vinculación del terrorismo con redes del crimen organizado transnacional exige una estructura capaz de integrar esfuerzos nacionales e internacionales bajo un mando unificado. “La creación de este centro permitirá aprovechar de manera más eficiente las capacidades del Estado y fortalecer la cooperación global en defensa de la democracia y el Estado de Derecho”, concluye el decreto.