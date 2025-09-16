Graves incidentes en la sede de Colón: un jugador y cuatro policías heridos tras una manifestación







Un grupo de hinchas se autoconvocó a una manifestación debido al mal momento deportivo e institucional que atraviesa el club. El episodio se produjo mientras los jugadores permanecían dentro del predio.



Una serie de disturbios entre los hinchas y las fuerzas policiales en la sede social de Colón de Santa Fe marcó la jornada del lunes, dejando a un futbolista herido y a tres personas detenidas.

Todo comenzó luego de que un grupo de hinchas se autoconvocara a una manifestación debido al mal momento deportivo e institucional que atraviesa el club. De esta manera, los simpatizantes comenzaron a llegar a las 16 al predio de la institución 4 de Junio, ubicado sobre la Autopista Santa Fe-Rosario. Sin embargo, todo derivó en la intervención de la policía ante la escalada de los incidentes y la presencia de importantes grupos de personas.

Los agentes policiales respondieron a las bombas de estruendo arrojadas por los hinchas con balas de goma para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, la situación se agravó aún más cuando los hinchas devolvieron la agresión lanzando piedras. Como resultado, tres hinchas fueron detenidos, dos en el predio y uno en las inmediaciones de la autopista. En medio de este clima de hostilidad, Kevin Colli, habitual integrante de la Reserva y que entrenaba regularmente con el plantel de Primera, resultó herido. A la par, un grupo de policías también se replegó con lesiones ocasionadas por la intensa pedrea.

kevin colli Kevin Colli, el futbolista que resultó herido. Foto: IG/@kevin_colli

El episodio se produjo mientras los jugadores permanecían dentro del predio, sin contacto directo con los manifestantes. No obstante, una piedra lanzada desde la zona de los disturbios superó el perímetro de seguridad e impactó en Colli, quien se hallaba cerca del ingreso. El plantel y cuerpo técnico, optó por no salir ni realizar declaraciones, dada la gravedad del contexto y el riesgo que implicaba cualquier intento de diálogo.

Según indican, el jugador requirió puntos de sutura. El futbolista fue atendido por los médicos y ya se encuentra en su domicilio, aunque hasta el momento no se difundió un parte médico oficial. El mal presente futbolístico de Colón de Santa Fe Colón de Santa Fe pasó de ser el campeón de la Copa de la Liga en 2021 a perder la categoría en 2023. Sin embargo, el presente deportivo del club es aún más desolador: se encuentra en el 16° puesto en la zona B de la Primera Nacional con solamente 28 puntos obtenidos en 31 fechas disputadas hasta el momento. En este contexto, arrastra una racha de 12 partidos perdidos en los últimos 15 encuentros. En la última jornada, cayó por 2-0 en su visita a Talleres de Remedios de Escalada, rival directo en la lucha por el descenso. Es por este motivo que los hinchas de la institución expresaron su descontento con una manifestación en la sede del club. Es importante destacar que actualmente solo restan tres jornadas por disputarse y el Sabalero es saca una diferencia de ocho unidades a Talleres (RdE) y nueve a Defensores Unidos de Zárate (CADU), quienes son los que actualmente están descendiendo.