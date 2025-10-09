El Gobierno ofrece una recompensa de $10 millones por información sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

A través de la Resolución 1195/2025 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa para quienes aporten datos que permitan localizar a Carla Vanina Galli, condenada por homicidio agravado y con orden de captura nacional e internacional.

El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó este jueves, mediante la Resolución 1195/2025 publicada en el Boletín Oficial , el ofrecimiento de una recompensa de $10 millones para quienes aporten información que permita lograr la captura de Carla Vanina Galli , condenada por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La medida fue dispuesta a pedido de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 del Departamento Judicial de Zárate Campana, a cargo de la fiscal Ana Laura Brizuela , en el marco de la causa “Galli, Carla Vanina s/ homicidio agravado por uso de arma de fuego – Martínez, Héctor Sebastián (víctima)”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 1 del mismo departamento judicial.

Según el texto oficial, Galli —apodada “Colo”— es argentina , titular del DNI N° 25.670.418 , nacida el 9 de noviembre de 1976 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hija de Enrique Fernando Galli y Lily Clarita Vikki , con último domicilio conocido en una quinta ubicada en el río Carabelas , en el partido bonaerense de Campana .

Galli fue condenada el 26 de mayo de 2025 por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Zárate Campana por el homicidio agravado de Héctor Sebastián Martínez , ocurrido el 11 de diciembre de 2018 en el río Carabelas , a bordo de una canoa motorizada.

La víctima mantenía una relación sentimental con la hija de la autora del crimen. Sobre la mujer pesa una orden de captura nacional e internacional desde el 28 de mayo de este año.

En la resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, la cartera de Seguridad detalló que la recompensa se ofrece dentro del territorio argentino a toda persona que, sin haber intervenido en el hecho delictivo, brinde datos útiles que permitan localizarla.

Cómo aportar información

Las personas que cuenten con información sobre el paradero de Galli pueden comunicarse de manera anónima y gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

El pago de la recompensa se efectuará en el Ministerio de Seguridad o en el lugar designado por su representante, preservando la identidad del informante.

Asimismo, la resolución instruye a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a difundir el afiche con los datos de la buscada, y encomienda a la Dirección de Comunicación Institucional del Ministerio la publicación del anuncio en medios de comunicación nacionales.