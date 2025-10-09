¡Ahorrá en tu patente! Pagá con esta billetera virtual y obtené un reintegro exclusivo en octubre 2025







Aboná tus obligaciones vehiculares con el QR de la app del Banco Ciudad y obtené un reintegro de hasta $10.000 por mes.

Recordá que el reintegro se verá reflejado en tu cuenta de la billetera virtual dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago.

El pago de la patente automotor es una de las obligaciones más relevantes para los propietarios de vehículos. En muchos casos, representa una suma considerable dentro del presupuesto familiar, especialmente en un contexto económico donde aumentan de los costos de mantenimiento y cada peso cuenta.

Con el objetivo de acompañar a los conductores, la billetera virtual Buepp, del Banco Ciudad, lanzó un beneficio exclusivo que busca incentivar el uso de medios de pago digitales y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio a los titulares que deban ponerse al día con sus tributos. ¡Descubrílo!

Buepp: descuento en patentes Hasta el 31 de diciembre de 2025, los usuarios que abonen la patente automotor de sus vehículos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de Buepp podrán acceder a un 20% de reintegro. Este tiene un tope mensual de $10.000 por cliente y se acredita de forma automática en la cuenta del usuario dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago.

El beneficio aplica tanto para quienes escaneen el código QR de la boleta física o digital emitida por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), siempre que se realice con dinero en cuenta dentro de la app.

Recordá que la promoción está disponible todos los días, lo que brinda flexibilidad a los contribuyentes para elegir cuándo pagar sin perder el beneficio.