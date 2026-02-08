Con un gol de Jordy Caicedo, Huracán venció 1-0 a San Lorenzo y se quedó con el clásico en el Tomás Adolfo Ducó en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026.
Huracán venció 1-0 a San Lorenzo y se quedó con el clásico en el Ducó por el Torneo Apertura
El Globo se impuso por la mínima ante el Ciclón gracias al gol de Jordy Caicedo de cabeza por la cuarta fecha del campeonato.
El Globo y el Ciclón protagonizaron un encuentro intenso y parejo, pero el local logró golpear en el momento justo para quedarse con los tres puntos en una nueva edición del clásico. Así, el equipo de Diego Martínez sumó su primer triunfo en el campeonato, clave para afirmarse en la Zona B.
El gol que sentenció el resultado llegó a los 5 minutos del segundo tiempo, cuando Jordy Caicedo ganó en el área rival y conectó de cabeza para marcar el único tanto del encuentro. El delantero atraviesa un gran presente y es uno de los goleadores del campeonato, con 3 tantos en 4 fechas.
Con este resultado, Huracán alcanzó las 5 unidades en la Zona B del Torneo Apertura 2026, mientras que San Lorenzo quedó con 6 puntos en la Zona A. En la próxima fecha, el Globo será local ante Sarmiento de Junín y el Cuervo deberá visitar a Unión de Santa Fe.
Las formaciones de Huracán vs. San Lorenzo
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez, Jordy Caicedo, Oscar Cortés.
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti.
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Fabrizio Llobet
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Sebastián Bresba
Historial: cómo salieron los últimos partidos entre Huracán y San Lorenzo
Huracán llegó con un historial igualado frente a San Lorenzo a este duelo de la Liga Profesional. A continuación, los últimos mano a mano entre estos dos equipos:
- Huracán empató vs San Lorenzo por 0 - 0 el sábado 30 de agosto de 2025
- Huracán ganó vs San Lorenzo por 2 - 0 el domingo 23 de febrero de 2025
- Huracán empató vs San Lorenzo por 1 - 1 el sábado 20 de julio de 2024
- Huracán empató vs San Lorenzo por 1 - 1 el domingo 5 de marzo de 2023
- Huracán perdió vs San Lorenzo por 0 - 1 el sábado 1 de octubre de 2022
