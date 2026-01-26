El exorbitante costo de una publicidad en el Super Bowl LX

Cuando NBCUniversal abrió los libros de inventario publicitario para el Super Tazón 2026, a principios del año pasado, el precio de venta rondaba los u$s7 millones por un anuncio de 30 segundos. Sin embargo, una demanda sin precedentes, impulsada por las cifras históricas de audiencia de la edición LIX, los elevó a los u$s 8millones.

La fiesta más grande del futbol americano ya tiene a sus invitados estelares definidos. Los New England Patriots y los Seattle Seahawks pelearán por el Trofeo Vince Lombardi el próximo 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Con los protagonistas ya confirmados para el Superbowl LX, la cuenta regresiva para el evento publicitario más esperado del año ha comenzado oficialmente.

En 2026, el espectáculo de medio tiempo vuelve a confirmar por qué este evento es considerado el mayor escaparate mediático del mundo, ya que, durante unas horas, más de 100 millones de personas solo en Estados Unidos -y decenas de millones más en otros países- comparten la misma transmisión en tiempo real, algo cada vez más excepcional en la era del consumo fragmentado.

Con el anuncio de NBCUniversal de que se agotaron todas las entradas publicitarias para un anuncio de 30 segundos por la asombrosa suma de u$s8 millones, el Gran Partido de este año se perfila como el Super Bowl más caro, y el más visto de la historia.

Cuando NBCUniversal abrió los libros de inventario publicitario para el Super Bowl 60 a principios de 2025, el precio de venta rondaba los u$s7 millones por un anuncio nacional de 30 segundos. Sin embargo, una demanda sin precedentes, impulsada por las cifras históricas de audiencia del Super Bowl LIX, que tuvo un récord de 127,7 millones de espectadores en televisión y plataformas de streaming, elevó aún más los precios. Según diversas fuentes del sector, el precio final alcanzó aproximadamente los u$s8 millones para la ubicación privilegiada, lo que representa uno de los aumentos interanuales más pronunciados en la historia de la publicidad del Super Bowl.

La atención masiva explica por qué las marcas están dispuestas a pagar cifras multimillonarias por unos segundos de pantalla.

Los Seahawks estarán en la final del Super Tazón por cuarta vez al convertirse en los campeones de la NFC y se enfrentarán a los New England Patriots que se convirtieron en campeones de la AFC. La definición del Superbowl LX será el 8 de febrero.

A lo largo de los años, diversos comerciales han quedado grabados en la memoria de los aficionados, desde el comercial de Macintosh en 1984 hasta tiempos recientes en los que marcas como Coca Cola, Pepsi, Budweiser, Bud Light, Doritos, entre otras, han conectado emocionalmente con las masas.

Además, para llevar el mensaje de estas marcas, las empresas han invertido millones de dólares en estrellas del cine o del deporte, para cautivar a los espectadores, tanto en el estadio como en sus casas.

No se trata solo de tiempo al aire, sino de acceso a una audiencia cautiva que, a diferencia de otros espacios televisivos, sí presta atención a los anuncios. De hecho, muchos espectadores ven el evento precisamente para comentar los comerciales, que luego se viralizan y prolongan su impacto durante semanas.

La evolución del aumento del costo publicitario

A pesar de los exorbitantes costos, la publicidad del Super Bowl sigue generando retornos mensurables que justifican la inversión. A tal punto que a pesar de los altos valores que fueron creciendo edición tras edición, a partir de enero de 2026, más de 30 marcas confirmaron oficialmente sus planes publicitarios para el Super Bowl 60.

Para poner esto en perspectiva, así han evolucionado los costos de publicidad del Super Bowl por un espacio de tan sólo 30 segundos:

2020 : u$s 5,6 millones

2021 : u$s 5,5 millones

2022 : u$s 6,5 millones

2023 : u$s 7 millones

2024 : u$s 7 millones

2025 : u$s 7-7,5 millones

2026 : u$s 8 millones

Esto se traduce en aproximadamente $266,666 por segundo de tiempo de emisión, un costo que haría que incluso las marcas más consolidadas se detuvieran. Sin embargo, todos los espacios se agotaron en septiembre de 2025, meses antes del partido.

El Super Bowl LX es mucho más que un gran partido: representa un momento crucial en la evolución de la publicidad, el consumo de medios y la narrativa cultural. Con costos récord, un potencial de audiencia histórico, enfoques creativos innovadores y la continua transformación del streaming, la transmisión del 8 de febrero de 2026 será objeto de estudio por parte de los profesionales del marketing durante años.