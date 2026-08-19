Incomparable: el aplastante dominio que logró el PSG de la mano de Luis Enrique + Agregar ámbito en









El entrenador español hace historia en Francia con el conjunto parisino, y buscará agigantar su imagen con un récord que solo consiguió un equipo en Europa.

El español, con su mentalidad y trabajo, consiguió poner al PSG en lo más alto. Cuenta de X: @PSG_inside

Luis Enrique es un personaje particular dentro del fútbol, ya que desde su época de jugador daba que hablar tanto por lo hecho dentro de la cancha como por las decisiones tomadas afuera. A su carácter frontal y de pocas pulgas se suma un cerebro capaz de comprender el deporte como pocos.

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Esto responde a una filosofía distinta a la del resto, sin miedo a incorporar tecnología y con un rol mucho más amplio que el de un simple gestor de emociones o encargado de acomodar figuras por su sinergia. El DT se involucra en todos los aspectos del juego y esa postura lo llevó al éxito en un club que gastó millones en jugadores y entrenadores sin conocer la gloria hasta su llegada.

Luis Enrique aparece junto al dueño y presidente del PSG, quien confió en él pese a que sus decisiones eran cuestionadas ante la falta de títulos internacionales. Cuenta de X: @PSG_inside Todos los títulos que consiguió Luis Enrique al mando del PSG Su vida en el fútbol estuvo marcada por la rebeldía. Era jugador del Real Madrid y, pese a eso, poco le importó pasar al Barcelona, donde se convirtió en ídolo. Esa personalidad fue vital en su faceta como entrenador, tanto en el Culé como en los distintos trabajos que tuvo antes de llegar a Francia.

El 5 de julio de 2023, París Saint-Germain hizo oficial su arribo como entrenador en el campus de la institución, junto a Nasser Al-Khelaifi, el magnate que preside al conjunto parisino. En principio, el vínculo era por dos temporadas tras la salida abrupta de Christophe Galtier.

En total, de momento lleva 176 partidos dirigidos, con 123 victorias, 27 empates y solo 26 derrotas. Un promedio arrollador traducido no solo en resultados, sino también en una mayor cantidad de trofeos para las vitrinas del equipo francés.

Carismático, rebelde, frontal y sin miedo al avance de la tecnología: son los aspectos que mejor definen al español. Cuenta de X: @PSG_inside De 17 competencias disputadas, solo perdió 4. Su primera UEFA Champions League, aún con Kilyan Mbappé, terminó sin suerte tras caer eliminado ante el Borussia Dortmund. También perdió la final del Mundial de Clubes 2025 frente al Chelsea, la Copa de Francia ante el París FC y, recientemente, la Supercopa local contra el Lens por la mínima. Sacando eso, los números son arrolladores: tres Ligue 1 al hilo, tres Supercopas de Francia, tres Copas de Francia, una Copa Intercontinental, dos Supercopas de Europa y dos UEFA Champions League. Entre estas últimas aparece una final con goleada por 5 a 0 al Inter y la victoria por penales ante el Arsenal. Estos dos trofeos valen demasiado: los franceses jamás habían conocido la gloria en ese torneo hasta la llegada de Luis Enrique. Ahora, después de tocar el cielo con las manos, el ganador nato va por los récords de otros gigantes del fútbol europeo. La salida de Mbappé no afectó negativamente al DT: por el contrario, le permitió tomar el control total del armado del equipo para ir en busca de la Champions. Cuenta de X: @PSG_inside El récord del Real Madrid que buscará igualar Justamente, esos dos títulos, con goleada a los italianos y penales frente a los ingleses, son tan importantes porque al ser consecutivos le permiten soñar con alcanzar y superar lo conseguido por el Real Madrid. En dos ocasiones, los Merengues lograron conquistar la Champions de manera consecutiva tres veces o más. Nadie en Europa pudo conseguirlo fuera de los españoles y, si bien será con un español al mando, en Francia la ilusión de equiparar ese logro es muy grande. Hoy por hoy, su equipo no parece tener rivales ni presión: juega de memoria y sale a ganar desde el primer segundo del partido.

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