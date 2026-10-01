Asesinaron a tiros al presidente de un histórico club europeo y buscan al atacante

Iliyan Filipov fue atacado durante la madrugada en una propiedad familiar. La Policía desplegó un operativo y aún investiga el móvil del crimen.

El fútbol de Bulgaria quedó conmocionado por el asesinato de Iliyan Filipov , propietario y presidente del Botev Plovdiv, quien murió tras recibir un disparo durante la madrugada en una propiedad de su familia. La Policía desplegó un amplio operativo en la ciudad para encontrar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos ni un móvil confirmado .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ataque ocurrió poco después de la una de la madrugada en un barrio periférico de Plovdiv. Según la información difundida por las autoridades, Filipov se encontraba dentro de la propiedad cuando recibió el disparo de arma de fuego que provocó su muerte.

Tras conocerse el crimen, la Policía acordonó distintos accesos y salidas de Plovdiv con el objetivo de localizar a los responsables. La investigación fue abierta bajo la hipótesis de homicidio intencional y las autoridades todavía intentan reconstruir las circunstancias del ataque.

El empresario fue asesinado durante la madrugada en una propiedad familiar.

Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona y desplegaron unidades caninas para realizar rastrillajes en busca de elementos que puedan aportar información sobre el autor del disparo y su posible recorrido.

Medios locales señalaron que el ataque podría haberse realizado desde un bosque cercano a la propiedad familiar , aunque esa hipótesis no fue confirmada oficialmente: “El crimen ha sido cometido con el uso de un arma de fuego”, informó Vasil Kostadinov, director de la Policía de Plovdiv.

Filipov había colaborado con la recuperación del club durante 2025.

Quién era Iliyan Filipov, el presidente del Botev Plovdiv asesinado

Además de su actividad dentro del fútbol, Filipov era un reconocido empresario búlgaro. En 2000 fundó PIMK, una de las principales compañías de transporte y logística de Bulgaria, que con el paso de los años expandió sus operaciones hacia otros sectores.

También era propietario de una terminal ferroviaria privada en Plovdiv, utilizada para el transporte de mercancías hacia Turquía y Asia. Paralelamente, había asumido un rol central dentro del Botev Plovdiv.

El club fue fundado en 1912 y es considerado el equipo profesional más antiguo de Bulgaria. La institución destacó especialmente la participación de Filipov en el proceso que permitió salvar económicamente al equipo durante 2025 y finalizar la reconstrucción del estadio Hristo Botev.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Botev Plovdiv Football Club (@botevplovdiv)

Botev Plovdiv suspendió sus actividades tras el asesinato de Iliyan Filipov

La institución expresó su “profundo pesar por el trágico fallecimiento del presidente” y decidió suspender diferentes actividades hasta el próximo 10 de octubre. Entre las medidas adoptadas se encuentran la cancelación de entrenamientos y partidos de las divisiones juveniles.

“El partido de control previsto entre los equipos seleccionados del Botev Plovdiv y el Septemvri Sofia no se disputará. La sesión de entrenamiento prevista para hoy del plantel profesional fue cancelada. Todos los jugadores, entrenadores y trabajadores del club lloran la pérdida de nuestro presidente, Iliyan Filipov”, señaló la institución.

Además, el primer equipo realizará todos sus entrenamientos a puertas cerradas hasta el encuentro frente al Slavia, previsto para el 10 de octubre, y durante ese período el club no brindará declaraciones a los medios.

“Iliyan Filipov soñó y luchó por un Botev fuerte y unido. Un club del que toda la ciudad pueda sentirse orgullosa. ¡Botev es eterno!”, concluyó el comunicado.

Mientras el fútbol búlgaro permanece de luto, la investigación continúa abierta para identificar al responsable del asesinato y establecer cuáles fueron las circunstancias y motivaciones detrás del ataque.