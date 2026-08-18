Su primer contrato con solo 14 años: el legado del ídolo argentino que tendrá continuidad en el Inter

La leyenda del Nerazzurro puede estar feliz, ya que su hijo continuará el legado familiar en el club después de firmar su primer contrato.

El hijo de la leyenda nerazzurra continuará con la tradición familiar de vestir la camiseta del Inter.

El fútbol suele tener varias historias de hijos que continúan el legado de sus padres, aunque pocos cargarán con la presión que tendrá Tomás Zanetti en Inter de Milán. El hijo de la leyenda del club italiano, histórico capitán y multicampeón, ya selló su primer vínculo con la importante escuadra europea.

La familia del Pupi no pudo ocultar su orgullo, ya que el chico tuvo el lujo de estampar su firma acompañado por el exjugador y hoy directivo, además de su madre, Paula de la Fuente.

Tomás es el más chico de los tres hijos del Pupi Zanetti . Sol es la mayor, seguida por Ignacio, mientras el menor jugará en la Sub 15 del Inter de Milán. Fue el único dedicado al fútbol, mientras sus hermanos mantienen un perfil más bajo y alejado del deporte, enfocados en sus proyectos personales y estudios.

Javier Zanetti y Paula De la Fuente acompañaron a Tomás en este importante momento de su vida profesional.

Toto, como lo apodan los Zanetti, llegó a la academia del Nerazzurri en 2019 . Desde entonces, avanzó por todas las categorías inferiores del conjunto de la Serie A, cuyos responsables notaron las condiciones del chico desde muy temprana edad.

A diferencia de su papá, quien durante la mayor parte de su carrera se desempeñó como lateral o carrilero derecho, Tomás es mediocampista. Su estilo de juego es muy distinto al del Pupi y hoy por hoy sería considerado un box-to-box , con mucha llegada al arco rival y un gran sacrificio para colaborar con la marca y la recuperación.

El ídolo Nerazzurri, nacido en Dock Sud, jugó 858 partidos con el Inter, anotó 21 goles y repartió 45 asistencias. Ganó la Serie A en cinco ocasiones, cuatro Copa Italia y la misma cantidad de la Supercopa Local. Internacionalmente, conquistó la Copa de la UEFA, la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes.

El emocionante mensaje de su familia tras firmar el contrato

Tanto Javier Zanetti como Paula de la Fuente estuvieron presentes en el momento de mayor orgullo para los padres de Tomás. Si bien el Pupi es directivo de la entidad italiana, en esta ocasión ocupó simplemente su lugar como papá al acompañar al jovencito de 14 años durante la firma de su primer contrato.

“Hoy das un paso más hacia tus sueños. Siempre estaremos a tu lado, intentando protegerte, acompañarte y apoyarte en cada paso”, reza el posteo que la pareja publicó en conjunto en su cuenta de Instagram, donde se los ve junto a Toto estampando su firma.

"Aprenderás, caerás, te levantarás y seguirás creciendo. Y a lo largo de este camino, lo más importante será mantenerte siempre fiel a ti mismo y a tu esencia", sigue la extensa dedicatoria de Paula y Javier. Ahora tendrán la ilusión de verlo crecer en un camino que mantendrá a los Zanetti y al Inter transitando una nueva aventura juntos.