De ganar millones a quedarse sin nada: la dramática confesión de Roberto Carlos sobre su fortuna

El astro brasileño reveló que vive una delicada situación económica, que se llevó casi todo el dinero que logró en el fútbol.

Roberto Carlos ganó millones de dólares durante una carrera que lo tuvo como campeón del mundo con Brasil y figura del Real Madrid. Después del retiro siguió cerca del fútbol, aunque por detrás atravesó una situación mucho más complicada: llegó a perder casi todo el dinero que había acumulado como jugador.

El astro brasileño contó recientemente cómo fueron aquellos años y dio detalles que hasta ahora no eran conocidos. Entre ellos, recordó el día en que descubrió que sus cuentas estaban prácticamente vacías y los problemas que había tenido con personas de su entorno.

Durante el P ortugal Football Summit , Roberto Carlos puso una dimensión a lo ocurrido: aseguró que se quedó sin el 99% de todo lo ganado en el fútbol. “Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta en cero”, reconoció. No dijo cuántos dólares tenía antes de que eso ocurriera.

Roberto Carlos ganó una fortuna en su época de jugador, pero hoy vive un presente muy distinto.

También recordó el momento en que se enteró. Un jueves se fue a dormir a la medianoche y al día siguiente recibió una gran cantidad de documentos que nunca había visto. “ Allí perdí toda mi historia” , contó sobre ese viernes.

La sorpresa fue todavía mayor porque hacía tiempo que pensaba en su vida después de las canchas. Antes de retirarse ya tenía una licencia como director deportivo y trabajaba con varias marcas, dos actividades con las que buscaba mantenerse ocupado una vez terminada su carrera.

Para entonces ya había pasado por Palmeiras, Inter de Milán, Real Madrid, Fenerbahçe, Corinthians y Anzhi, entre otros equipos. Su etapa más importante fue en España, donde jugó 11 temporadas con el conjunto merengue, además de integrar la selección brasileña que ganó el Mundial de 2002.



El campeón del mundo con Brasil acusó a sus más cercanos por las enormes pérdidas económicas que sufrió. Instagram de Roberto Carlos

Traición familiar y abusos empresariales: quiénes se quedaron con el dinero del astro brasileño

Roberto Carlos explicó que los problemas llegaron por dos lados: su exrepresentante y su propia familia. Sobre el conflicto familiar no dio nombres ni contó qué había ocurrido. Tampoco aclaró quién era el empresario al que hacía referencia en esta ocasión.

Sí existe un antecedente bastante más detallado. En 2008, cuando todavía jugaba en Fenerbahçe, acusó públicamente a Élio Oliveira Júnior, quien había sido su representante durante diez años, y aseguró que había perdido mucho dinero mientras trabajaban juntos.

El brasileño contó entonces que varias propiedades habían quedado a nombre de Oliveira Júnior. La explicación que recibía era que resultaba conveniente que él no apareciera como propietario. Con el tiempo recuperó algunos de esos bienes, pero aseguró que igualmente había sufrido pérdidas importantes.

Hubo otro episodio con Ituano. Roberto Carlos quería comprar el club y pidió un adelanto de u$s1 millón al Real Madrid para hacerlo. Cuando revisó la situación, descubrió que la institución figuraba a nombre de la esposa de su representante. “Podía haber quedado sin nada”, había contado ya en aquel momento.

Después de los problemas que relató ahora, comenzó a trabajar junto a Paul Brighten en Entourage Sport & Entertainment. El exjugador aseguró que esa relación lo ayudó a ordenar nuevamente sus asuntos personales y el dinero que le quedaba.

Roberto Carlos se distanció de Ronaldo a la hora de explicar la habilidad que tiene cada uno para los negocios. Instagram de Roberto Carlos

La sorpresiva comparación con Ronaldo Nazário y su éxito como inversionista en el fútbol

Ronaldo Nazário apareció como contraste cuando Roberto Carlos habló de otros futbolistas que se metieron en los negocios después del retiro. “Mucha gente piensa que Ronaldo es lento para los asuntos financieros, pero es un gran empresario”, dijo sobre su excompañero en Brasil y Real Madrid.

Uno de los ejemplos fue Valladolid. El Fenómeno compró el 51% del club español en 2018 por alrededor de u$s35 millones y pasó a ser su dueño mayoritario. Roberto Carlos destacó que el equipo aumentó su valor durante esos años y que posteriormente fue vendido por una cifra superior, aunque el monto de la operación nunca se informó oficialmente.

También se metió en Cruzeiro, el club donde había comenzado como profesional. En 2021 pagó u$s70 millones por el 90% de la sociedad que maneja al equipo y permaneció allí hasta 2024. Durante ese período, el conjunto de Belo Horizonte consiguió regresar a la Primera División después de tres temporadas en la Serie B.

El Fenómeno vendió su parte de Cruzeiro a BPW Sports tres años después de haber llegado. El precio tampoco se hizo público. Para entonces ya había anunciado que su siguiente paso sería desprenderse de Valladolid, algo que terminó concretando en 2025.