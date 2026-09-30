EA FC 27: el millonario videojuego de fútbol que quedó envuelto en un polémico bug

La nueva edición del videojuego de Electronic Arts salió al mercado el 25 de septiembre y rápidamente quedó en el centro de la escena por un error que muestra a algunas entrenadoras y jugadoras en ropa interior. La compañía reconoció el problema y anunció una actualización para corregirlo. La franquicia, que dejó atrás el nombre FIFA en 2023, viene de vender millones de copias.

Electronic Arts lanzó mundialmente EA Sports FC 27, pero el juego tuvo un blug: algunas entrenadoras o mánager aparecían en ropa íntima. La compañía dijo que pronto hará una actualización.

Electronic Arts lanzó mundialmente EA Sports FC 27 , la nueva edición de su histórica saga de videojuegos de fútbol, pero apenas unos días después del estreno un inesperado error informático se convirtió en uno de los temas más comentados por la comunidad.

El error hace que, en determinadas escenas, algunas jugadoras, entrenadoras o managers aparezcan sin la indumentaria correspondiente y únicamente con ropa interior negra . EA confirmó que ya identificó el origen del inconveniente y que será solucionado mediante una próxima actualización.

La compañía explicó que se trata de un problema aislado relacionado con la carga de los elementos visuales de determinados personajes durante algunas cinemáticas. Según la explicación brindada por EA, los modelos de personajes incorporan ropa interior por defecto como una medida de seguridad técnica: cuando determinados recursos no se cargan correctamente, esa capa permanece visible para evitar que el modelo quede completamente descubierto.

El problema, sin embargo, adquirió rápidamente una dimensión pública porque videos y capturas de pantalla comenzaron a circular en redes sociales . Algunos usuarios mostraron situaciones en las que los personajes aparecen de esa manera durante celebraciones, interacciones con otros entrenadores o dentro de los vestuarios. Reportes especializados registraron múltiples casos desde los primeros días del acceso anticipado.

Más allá del error, el episodio ocurre en el lanzamiento de una de las franquicias más importantes de la industria de los videojuegos deportivos.

EA Sports FC 27 llegó al mercado el 25 de septiembre de 2026, disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Entre sus principales novedades se encuentra The Grounds, un espacio social que busca ampliar la experiencia más allá del tradicional partido de fútbol.

El antecedente inmediato permite dimensionar el negocio. EA Sports FC 26 superó los 9 millones de descargas poco después de su lanzamiento, mientras que en PlayStation habría alcanzado más de 5,5 millones durante su primera semana, de acuerdo con estimaciones de Alinea Analytics citadas por distintos medios especializados.

Todavía no existen cifras definitivas de ventas de FC 27 que permitan compararlo con su antecesor. Sin embargo, el nuevo título comenzó su recorrido comercial con una fuerte presencia en los rankings de videojuegos y llegó al mercado con una base de usuarios global construida durante décadas.

EA Sports FC es, además, el resultado de una de las mayores transformaciones comerciales de la industria del videojuego deportivo.

Durante décadas, Electronic Arts comercializó su simulador de fútbol bajo la marca FIFA, pero después de no alcanzar un nuevo acuerdo de licencia con la entidad que gobierna el fútbol mundial, la compañía decidió abandonar esa denominación.

Así nació EA Sports FC 24, lanzado en septiembre de 2023. La compañía mantuvo una amplia cartera de licencias de clubes, ligas y competiciones, y posteriormente consolidó la nueva marca con FC 25 y FC 26 hasta llegar a la actual edición.

FC 27 reúne licencias de algunas de las principales competiciones del fútbol mundial, entre ellas la UEFA Champions League, Europa League y Conference League, la Copa Libertadores, la Premier League, Bundesliga y LaLiga, además de importantes competencias femeninas.

El episodio también pone nuevamente bajo la lupa la representación del fútbol femenino dentro de la franquicia. Las selecciones femeninas ingresaron oficialmente a la saga con FIFA 16, lanzado en 2015. En aquella edición se incorporaron 12 selecciones nacionales femeninas, entre ellas Estados Unidos, Alemania, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Italia, Canadá y Australia.

Desde entonces, el fútbol femenino ganó espacio dentro del ecosistema de EA Sports. En la actualidad, FC 27 incluye competiciones como la UEFA Women's Champions League, la Barclays Women's Super League, la Liga F y la National Women's Soccer League, entre otras.

Por eso, el error técnico adquiere una particular dimensión: no se trata simplemente de un problema gráfico, sino de un error que afecta a personajes femeninos en un producto que lleva años ampliando la presencia de las mujeres dentro de su universo virtual.

Las redes amplificaron el problema

Como ocurre con buena parte de los errores que aparecen durante los lanzamientos de grandes videojuegos, las redes sociales multiplicaron rápidamente su alcance.

Usuarios compartieron capturas y videos de los personajes apareciendo con ropa interior durante diferentes situaciones del juego. Algunos reportes señalaron escenas dentro del vestuario y otras durante momentos propios de los partidos.

A esto se sumaron discusiones dentro de la comunidad de EA Sports FC sobre la incorporación del fútbol femenino al juego y su presencia en modos como Ultimate Team. También hubo comentarios de creadores de contenido que utilizaron el error para cuestionar o ridiculizar la presencia de mujeres en el videojuego.

EA busca cerrar rápido el episodio

Para Electronic Arts, el objetivo ahora es que el error no termine opacando el lanzamiento de una de sus principales franquicias.

La compañía ya reconoció el problema y aseguró que una próxima actualización corregirá la carga incorrecta de la indumentaria durante determinadas cinemáticas. Por el momento, no se conoce públicamente cuál fue la causa técnica específica que desencadenó el error ni qué porcentaje de usuarios se vio afectado.

El incidente vuelve a mostrar uno de los desafíos de los grandes lanzamientos anuales de videojuegos: millones de usuarios comienzan a jugar prácticamente al mismo tiempo y cualquier error visual puede convertirse en contenido viral en cuestión de horas.

En el caso de EA Sports FC 27, el problema apareció apenas días después de su estreno y en una franquicia que cuenta con una enorme audiencia internacional. La compañía tendrá ahora que corregir el fallo mientras intenta mantener el foco en el verdadero negocio detrás del lanzamiento: una saga que, incluso después de abandonar el nombre FIFA, conserva una escala comercial de millones de jugadores y copias vendidas.