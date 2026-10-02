Gustavo Scarpa, el futbolista que llevó a "La muerte de Iván Ilich" al primer puesto de Amazon 140 años después

El astro de Atlético Mineiro sorprendió a todos con su canal de YouTube dedicado a la literatura y la enorme influencia que tuvo entre el público.

Una recomendación en redes alcanzó para que un clásico de Tolstói volviera a circular entre nuevos lectores.

El fútbol y la literatura encontraron un cruce inesperado en Brasil por culpa de un mediocampista que, lejos de la cancha, dedica parte de su tiempo a hablar de libros. Gustavo Scarpa recomendó un clásico de León Tolstói y la repercusión fue mucho mayor de lo que él mismo imaginaba.

"La muerte de Iván Ilich ", publicada en 1886, volvió a instalarse entre miles de lectores más de un siglo después de su aparición. El responsable no fue una nueva adaptación ni una reedición especial, sino un video grabado por el jugador de Atlético Mineiro para contar qué le había parecido la obra.

Scarpa tiene 32 años y juega como mediocampista en Atlético Mineiro , pero desde hace tiempo muestra en sus redes una faceta bastante distinta a la que lo hizo conocido. La lectura aparece entre sus principales intereses fuera de la cancha, al igual que el ajedrez, y desde 2019 comparte comentarios sobre los títulos que pasan por sus manos.

Scarpa comparte sus lecturas desde 2019 y con el tiempo convirtió esos comentarios en videos que llegan a cientos de miles de personas.

Al principio, aquellas publicaciones eran mucho más breves. Él mismo contó que hacía algo parecido a "un resumen del resumen", con reacciones rápidas y un tono informal. Entre los libros que pasaron por esa etapa estuvieron "Dom Casmurro ", de Machado de Assis; "La metamorfosis" , de Franz Kafka, y "Cumbres borrascosas" , de Emily Brontë.

Con el tiempo decidió cambiar el formato. Empezó a grabar videos más largos para su canal de YouTube , donde desarrolla qué entendió de cada obra y cuáles fueron los aspectos que más le llamaron la atención . Esa modificación también amplió el alcance de un contenido que hasta entonces ocupaba un lugar más pequeño dentro de sus redes.

El salto llegó con "La muerte de Iván Ilich". El video dedicado a la novela breve de Tolstói fue publicado el 2 de septiembre y superó las 700.000 reproducciones en YouTube, mientras que un fragmento compartido en Instagram alcanzó a más de un millón de personas. Pocos días después, el título apareció en el primer puesto de los libros más vendidos de Amazon Brasil.

Las búsquedas de “La muerte de Iván Ilich” crecen un 70% en Google tras la reseña del jugador

El movimiento no quedó limitado a las ventas. Las búsquedas de "La muerte de Iván Ilich" en Google aumentaron más de un 70% frente al mismo período del año anterior. Si la comparación se hace entre septiembre y agosto, el crecimiento fue todavía mayor: las consultas subieron alrededor de un 300%.

La obra había sido publicada por Tolstói en 1886, por lo que alcanzó esa nueva exposición exactamente 140 años después de su aparición. La historia sigue a Iván Ilich, un funcionario que enfrenta una enfermedad y comienza a revisar las decisiones, relaciones y prioridades que marcaron su vida.

Scarpa centró buena parte de su comentario en las conductas de quienes rodean al protagonista y en la falta de empatía ante su deterioro. Su manera de hablar del libro, lejos de una reseña académica, ayudó a que una obra del siglo XIX circulara entre una audiencia que en muchos casos había llegado hasta él por su carrera deportiva.

La repercusión incluso dio lugar a una comunidad creada por hinchas de Atlético Mineiro. Una seguidora de 22 años puso en marcha Galeitura, un grupo dedicado a compartir lecturas a partir de las recomendaciones del jugador. El espacio de WhatsApp reunió a unas 300 personas durante su primer día y su perfil en redes superó los 50.000 seguidores.

La repercusión fue tan grande que hinchas de Atlético Mineiro armaron una comunidad para compartir las lecturas recomendadas por Scarpa. Instagram: @gustavoscarpa10

“El jugador tiene que ser responsable”: Scarpa habla de su influencia tras viralizar a Tolstói

Scarpa admitió que no esperaba semejante respuesta. "No lo creí al principio", contó al hablar del momento en que descubrió hasta dónde había llegado su recomendación. La experiencia también lo llevó a referirse a la influencia que tienen los futbolistas por la cantidad y el tipo de público que los sigue.

En ese terreno fue especialmente crítico con la promoción de plataformas de apuestas por parte de deportistas. Planteó que quienes tienen una exposición tan grande deben considerar las consecuencias de aquello que publicitan o recomiendan, sobre todo por su llegada a seguidores jóvenes.

"El jugador tiene que ser responsable", sostuvo al explicar su postura. En su caso, asegura que intenta hablar únicamente de temas que conoce y disfruta. "Entendí la responsabilidad que tengo hace mucho tiempo. Procuro compartir las cosas que me gustan", señaló.

Su biblioteca tampoco responde a un único género. Entre sus próximas lecturas aparecen "Guerra y paz", de Tolstói; "El capote y otros relatos", de Nikolái Gógol; "El mito de Sísifo", de Albert Camus, y "Rojo y negro", de Stendhal. También contó que lee autores contemporáneos como Freida McFadden y que prefiere alternar estilos antes que convertir esa actividad en una obligación.