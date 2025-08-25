Independiente denunció ya más de 90 socios agredidos tras la batalla ante U de Chile en Avellaneda







El club comunicó que recibió casi 100 reportes de socios golpeados por proyectiles desde la tribuna visitante en el duelo de Copa Sudamericana.

Independiente sigue recoletando testimonios para la denuncia ante Conmebol. EFE

El Club Atlético Independiente informó este lunes que ya recibió casi un centenar de casos de socios agredidos en el partido contra Universidad de Chile disputado el miércoles pasado por la Copa Sudamericana en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“A raíz de los hechos de violencia que se vivieron en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto, desde el Club Atlético Independiente nos pusimos en contacto con los socios y socias que estuvieron presentes en la tribuna Pavoni Baja y Garganta nro. 1”, expresó el comunicado difundido en redes sociales por la institución, que adelantó que seguirá recolectando denuncias para presentarlas ante la Conmebol.

Independiente descargo incidentes El video que publicó Independiente sobre los incidentes en la Copa Sudamericana. @caindependiente En esa línea, el club detalló que “de las casi 400 respuestas que recibimos hasta el momento, más de 90 socios y socias nos reportaron haber sido agredidos por los diversos proyectiles que fueron lanzados desde la tribuna visitante”.

Las autoridades adelantaron que seguirán “escuchando sus testimonios y nos estaremos comunicando con cada uno de ellos para brindarles asesoría legal y contención. Si estuviste en estas tribunas, queremos escucharte”.

Para ello, solicitaron que los socios revisen su correo electrónico, el medio elegido para el contacto, y completen un formulario para que un profesional pueda ponerse en contacto de manera directa.

Independiente también identificó a 25 "delincuentes" que participaron de los hechos en el Libertadores de América A la espera de la decisión de Conmebol por una posible sanción tras los incidentes en el Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Independiente informó que fueron identificadas 25 personas presuntamente involucradas en la violencia contra hinchas de Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana. En un comunicado, la institución señaló que la investigación sigue en curso y que “gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la APreViDe ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nuestro estadio”. En esa línea, desde el club aseguraron que colaborarán en “todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”. Además, advirtieron que “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación de derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.