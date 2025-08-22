Nuevo parte médico: cuál es el estado de salud de los dos hinchas de U de Chile que siguen internados

Ambos hombres se encuentran en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Uno de ellos está más comprometido por un traumatismo de cráneo grave.

Una serie de cinco hinchas, tanto argentinos como chilenos, recibieron atención médica en los últimos días luego de los disturbios.

El director médico del Hospital Fiorito de Avellaneda, Luis López, brindó este viernes un parte actualizado sobre el estado de salud de los dos hinchas de la Universidad de Chile internados, luego de los incidentes que llevaron a la suspensión del partido con el Club Atlético Independiente por la Copa Sudamericana .

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti , llegó a la sede de la Conmebol en Paraguay con una postura firme sobre los graves incidentes que terminaron con la cancelación del partido contra la Universidad de Chile : responsabilizó por completo a los hinchas visitantes por el inicio de la violencia.

Según supo Noticias Argentinas, el dirigente fue contundente en sus declaraciones a TyC Sports al llegar a Asunción: "Vengo a defender los intereses de Independiente. Venimos a contar los hechos, el partido fue cancelado por los hinchas chilenos".

El paciente más comprometido es Gonzalo Alfaro (33), que está en Terapia Intensiva tras una operación por traumatismo de cráneo grave. “Está con respiración mecánica y analgésicos. Debería evolucionar de forma favorable en lo que respecta a la patología por la que ingresó”, dijo López en una rueda de prensa que compartió junto al ministro del Interior de Chile, Alvaro Elizalde .

Por otro lado, el otro simpatizante, Jaime Mora , “se encuentra en el servicio de Neurocirugía, evolucionando favorablemente”. López puntualizó que “está lúcido” y pronosticó su alta “en las próximas 72 horas” si no se complica su cuadro.

Información oficial del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

A continuación, este es el estado de los hinchas, tanto chilenos como argentinos, internados luego de los disturbios:

Hospital Eduardo Wilde

• Joaquín Baina Alvayay (nacionalidad chilena): recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente.

Hospital Presidente Perón

• Andrés Villalobo (nacionalidad chilena): recibió el alta médica en las últimas horas tras una evolución clínica positiva.

• Nazareno Hasenaver (nacionalidad argentina): continúa internado en sala de terapia intermedia. Se mantiene hemodinámicamente compensado, sin nuevos hallazgos clínicos ni neurológicos en el control por TAC encefálica. Continúa bajo estricto monitoreo neurológico y hemodinámico, estable y sin cambios significativos respecto al parte anterior.

Hospital Fiorito

• Gonzalo Alfaro (nacionalidad chilena): permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva con traumatismo craneoencefálico grave. Continúa con pronóstico reservado, en ARM, con sedoanalgesia, vasopresores y falla renal. Su condición clínica no ha presentado cambios con respecto al día anterior.

• Jaime Mora (nacionalidad chilena): presenta traumatismo de cráneo con hundimiento y fractura cervical. Permanece estable, con collar cervical. Será reevaluado por otorrinolaringología el día de hoy. Lucido, sin signos de foco motor.

Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile que estaban detenidos por los incidentes en Independiente

Los 104 hinchas de la Universidad de Chile que permanecían detenidos tras los incidentes en el partido de Independiente fueron liberados este viernes a la madrugada, luego de una orden de un oficio de la UFI Nº 4 de Avellaneda, a cargo de fiscal Mariano Zitto. La noticia tomó por sorpresa a los chilenos, quienes creían que iban a ser sometidos a una audiencia durante esta jornada

Si bien, la orden se había sancionado el jueves, recién comenzaron a liberarlos pasada la medianoche, en la Comisaría 4ª de Avellaneda - Sarandí. En esa dependencia se encontraban 35 simpatizantes de la U de Chile, mientras que el resto habían sido trasladados. Además, hay otros dos hinchas que están internados, pero sin riesgo de vida, los cuales también fueron beneficiados con la excarcelación. La nómina incluye a hombres y mujeres de entre 18 y 56 años.