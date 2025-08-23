Gabriel Boric confirmó que los hinchas de Independiente que agredieron a los chilenos serán imputados por "intento de homicidio"

Boric habló con Axel Kicillof y dijo que lo ayudó a "identificar" a los agresores argentinos. El estadio de Avellaneda quedó "preventivamente" clausurado.

El presidente de Chile , Gabriel Boric , confirmó que los hinchas del Club Atlético Independiente que agredieron a chilenos serán imputados por "intento de homicidio". El mandatario trasandino adelantó la decisión luego de hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, quién los ayudó a "identificar" a los agresores.

La información la dio Boric en su cuenta de X (ex Twitter) y además agradeció "a las autoridades argentinas" en medio de estos días luego del partido fallido entre el club argentino y Universidad de Chile que dejó varios heridos de gravedad.

A través de un escrito, el fiscal de Avellaneda Mariano Zitto , había reclamado que "se disponga preventivamente la clausura y suspensión del estadio, al menos para jugar con público, pudiéndolo hacer sin la concurrencia de espectadores, salvo que las autoridades prefiera realizar el espectáculo en otro escenario".

" Acabo de hablar con gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han a identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chil e en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio", apuntó el mandatario.

En esa línea, sumó: "Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar". Por otro lado, el presidente chileno no adelantó como avanzará la situación judicial de los 104 hinchas de la U. de Chile que fueron liberados.

Gabriel Boric se expresó durante la madrugada del jueves tras los incidentes en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El mandatario calificó los hechos como graves y aseguró que su gobierno actuará para proteger a los compatriotas afectados.

En su mensaje en la red social X, Boric afirmó que lo ocurrido está “mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización” y enfatizó que “la justicia deberá determinar los responsables”.

Boric remarcó que “nada justifica un linchamiento”, en un fuerte rechazo a la violencia ocurrida en el estadio. Asimismo, indicó que instruyó al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, a dirigirse personalmente a la comisaría donde permanecen los hinchas detenidos y al hospital en el que están internados los heridos, con el fin de resguardar la seguridad de los chilenos.