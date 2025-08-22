Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante Platense







Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, confirmó que el estadio del "Rojo" permanecerá clausurado y no podrá ser local ante Platense por el Torneo Clausura.

La Provincia clausuró el estadio de Independiente tras el escándalo Independiente

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

De esta manera, el "Rojo" no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense, por el Torneo Clausura.

"Tengo entendido que el fiscal ya pidió la clausura del estadio porque ahí hay manchas hepáticas arteriales en la tribuna, hay que hacer pericias", explicó el funcionario en una entrevista con Radio 10. "No va a jugar el domingo en su estadio", confirmó sobre el partido del próximo domingo a las 20.30.

Según informan desde el club, todavía no fueron notificados por los organismos de seguridad bonaerenses, pero estiman que lo serán en las próximas horas.

La dirigencia de Independiente, que ayer viajó a Paraguay para "defender los intereses del club", deberá buscar rápidamente un nuevo recinto para albergar el duelo ante el "Calamar", correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura.