La hija de Melina Pitra y un exarquero de Independiente se llevó una medalla de oro en los Juegos Suramericanos

Se trata de Isabella Assmann, hija de Fabián y Melina Pitra, quien se destacó en la disciplina bodyboard e hizo brillar la dorada en los más alto del podio.

Isabella Assmann, ganadora de una medalla de oro en los Juegos Suramericanos, es la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra.

Isabella Assmann ganó este viernes la medalla de oro en bodyboard femenino de los Juegos Suramericanos de Santa Fe . Además de llevarse las cámaras por sumar un presea dorada más en la cuenta de Argentina , también lo hizo por ser la hija del exarquero de Independiente Fabián Assmann y la modelo Melina Pitra .

La joven de 14 años se llevó el título tras vencer a la chilena Valentina Díaz, de 40 años, en la presentación final disputada en Playa Grande, Mar del Plata, subsede de las competiciones marítimas.

Tras la coronación, habló con la prensa presente y no ocultó su emoción por haber conseguido la medalla de oro: “Estoy muy contenta. Valentina es una muy buena contrincante: surfea muy bien y tiene mucha experiencia, compite hace mucho . Muy contenta por haber ganado”, aseguró Isabella. Y agregó: “ No soy la más famosa de la familia todavía . Me siento re bien. Estoy muy contenta, me vengo esforzando hace un montón por esto. Gracias a ellos que siempre están conmigo para ayudarme. Llegué a esto gracias a mi familia que me llevaban a todas partes y me esforcé ”.

Su estreno en los Juegos Suramericanos mayores comenzó con una victoria frente a la venezolana Emily Hurtado Paiva por 10,67 a 4,60. Luego superó a la colombiana Beatriz Arleo y más tarde venció a la chilena Valentina Díaz para meterse en la definición. Ese último resultado la llevó directamente a la final del bodyboard femenino y le aseguró, como mínimo, la medalla de plata. Hasta que pudo lograr subirse al lugar más alto del podio.

Después de la competición, sus padres también posaron frente al micrófono: " Muy contento, muchos nervios. Pensé que no lo iba a vivir así y, sinceramente, fue un día intenso. Muy feliz por ella . Estar en un evento tan importante y desarrollarse de la manera en que lo hizo, la verdad que feliz. El disfrutar es lo máximo, pero atrás de todo hay un sacrificio. La veía entrenar en invierno dos o tres veces al día con tanto frío ", aseguró Fabián.

Melina, por su parte, dijo: "Ahora es su momento. Muy feliz. Sufro mucho cuando se mete y el mar está muy grande. Hubo un día de la competencia que estaba bastante riesgoso y sufría un montón. Tenía miedo que se la lleve, pero ella resuelve todo. No tiene miedo. La acompañamos y sufrimos mucho, pero acá está la recompensa", sentenció.

De la tabla de surf al bodyboard: la historia de la hija de Fabián Assmann y Melina Pitra

Isabella nació el 17 de noviembre de 2011 y es la hija mayor de Fabián Assmann y Melina Pitra. También tiene una hermana menor, Indiana, que siguió un camino parecido y participa en competencias infantiles de surf.

Su acercamiento al deporte comenzó alrededor de los 10 años. Primero se subió a una tabla de surf y, con el tiempo, se inclinó por el bodyboard, que utiliza una tabla más corta y se practica principalmente con el cuerpo acostado sobre ella.

Isabella Assmann compitiendo en bodyboard.

Los torneos aparecieron poco después. En 2025 se consagró campeona sudamericana en Chicama, Perú, y en abril sumó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá.

La mudanza que le cambió la vida

Gracias al trabajo de su padre, las mudanzas en las familia eran muy usuales. En 2018, los Assmann aterrizaron en Mar del Plata para que Fabián fiche por Aldosivi y la incursión a nuevos deportes por parte de sus hijas se hizo habitual.

Tras el retiro del arquero en 2021, los padres de Isabella e Indiana decidieron continuar viviendo en la ciudad costera y mantener la vida marítima deportiva con ellos, aunque sus hijas todavía no habían adoptado la disciplina del surf, mientras que Melina Pitra era la única que lo practicaba.

Fabián Assmann y Melina Pitra frente al mar.

Con los años, las dos hijas también empezaron a interesarse por el mar. Indiana se subió por primera vez a una tabla a los 8 años, mientras que Isabella terminó orientándose al bodyboard y comenzó allí su recorrido competitivo.