Gastón Gaudio confirmó su candidatura para las próximas elecciones de Independiente: "Tengo todo arreglado" + Agregar ámbito en









El extenista y campeón de Roland Garros aseguró que estará en las listas para las próximas elecciones del Rojo, que se llevarán a cabo el domingo 13 de diciembre.

Gastón Gaudio confirmó que se presentará como candidato a presidente de Independiente.

Luego de varios rumores, Gastón Gaudio confirmó este martes que estará en las listas para ser el próximo presidente de Independiente, cuando el 13 de diciembre se lleven a cabo las elecciones en busca del sucesor de Néstor Grindetti en el cargo.

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El extenista es confeso fanático del Rojo y en estas últimas semanas se lo vio contactando a distintos tipos de inversores para llevar su propuesta a cabo, según revelaría más tarde, y comenzó a levantar las sospechas por una posible candidatura para ser, como mínimo, el mandamás de la institución. Y así fue.

Gaudio, del tenis a la política en el fútbol. "Está decidido, me voy a presentar como candidato a presidente de Independiente. Tengo todo arreglado. Es una decisión difícil en mi vida, porque estuve muchas veces con ganas de estar. Tenía muchos compromisos, viajando un montón y hoy llegó el día. Creo que es una de las responsabilidades más grandes de mi vida. Se dio todo lo que yo quería para que pase. Es un club que amo y es gigante”, reveló Gaudio.

El ganador de Roland Garros en 2004 será el cuarto contendiente confirmado para suceder a Grindetti en el cargo. Los otros que estarán son Luciano Nakis, prosecretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quien encabezará Agrupación Lista Roja; Daniel Bertoni, en Auténticos Rojos; y Quique Sacco, que se presentará por Movimiento Independiente Auténtico.

La propuesta soñadora de Gaudio Gaudio confirmó que su diálogo con Tamim bin Hamad Al Thani, el Emir de Qatar, tuvo que ver con el proyecto “Tengo el sponsor cerrado. Es el sponsor más fuerte de Independiente en su historia. Es para el pecho de la camiseta. No hay que devolver nada. No hablé del naming del estadio por el momento. Lo tengo guardado como alternativa por si más adelante falta plata también tenerlo como alternativa”, aseguró en Radio La Red.

El “Gato” fue filmado dialogando con Hamad Al Thani y comenzó a sonar el rumor de que quiere traer a la empresa Qatar Airways a Independiente, quienes ya tuvieron un contacto con Boca cuando los representaba Daniel Angelici, y podría financiar una buena parte de los gastos del club. Gaudio con el Emir de Qatar. Respecto al director deportivo, confesó que Ricardo Bochini será “nuestro asesor futbolístico". Además, también reveló que buscará repatriar a Gabriel Milito como director técnico y a Esequiel Barco como figura en el futuro, con la mirada puesta en volver a ganar títulos con la institución de Avellaneda. En sintonía con este último tema, dijo: “Ayudar desde afuera es difícil. Yo pongo la cara. Sé que la gente me va a putear. A la gente le digo que vamos a ser campeones después de mucho tiempo", sentenció.