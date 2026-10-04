La mujer de 50 años permanece internada bajo custodia desde el miércoles, cuando Tennessee intentó ejecutarla con dos dosis de pentobarbital. Sus abogados aseguran que todavía no recuperó la conciencia y que su pronóstico podría tardar varios días en conocerse.

Qué se sabe de Christa Pike tras su fallida ejecución: sigue inconsciente y conectada a un respirador.

Christa Pike permanece inconsciente y conectada a un respirador en un hospital de Tennessee , cuatro días después de que el estado intentara ejecutar la pena de muerte que pesaba sobre ella mediante una inyección letal que no logró provocarle la muerte. Sus abogados aseguraron que todavía no está claro si podrá recuperarse ni cuándo podría conocerse su pronóstico .

Pike, de 50 años, fue trasladada a un hospital y permanece internada bajo custodia desde el miércoles por la noche, cuando funcionarios penitenciarios le administraron dos dosis de pentobarbital , un barbitúrico utilizado en ejecuciones mediante inyección letal. Según sus abogados, el procedimiento no logró matarla y le provocó quemaduras y ampollas en los brazos debido a los fármacos.

Su abogado federal adjunto, Stephen Ferrell, afirmó en declaraciones en CNN que, hasta donde sabe, Pike nunca recuperó la conciencia después del intento de ejecución . “No que yo sepa”, respondió al ser consultado sobre si había estado consciente en algún momento.

Los abogados tampoco pudieron determinar qué nivel de conciencia o dolor experimentó durante el procedimiento. “No lo sabemos ahora mismo, y quizá nunca sepamos qué tipo de tortura soportó durante ese proceso, si estuvo consciente, qué dolor físico hubo, qué tortura mental atravesó”, sostuvo Ferrell.

El caso de la condenada a muerte Christa Pike (50) generó conmoción en EEUU y el mundo, tras sobrevivir dos veces a la inyección letal.

La ejecución de Pike se demoró más de ocho horas el miércoles mientras la Corte Suprema de EEUU analizaba un fallo de un tribunal federal de apelaciones que había ordenado suspender la inyección letal. Finalmente, el máximo tribunal revocó esa decisión y permitió que el procedimiento continuara.

Sus abogados habían argumentado que el jurado que la condenó a muerte debía haber considerado el abuso sexual que Pike aseguró haber sufrido durante su infancia. El planteo no logró impedir la ejecución.

Después del procedimiento fallido, los abogados solicitaron a un tribunal que ordenara a los funcionarios penitenciarios de Tennessee preservar todos los registros, comunicaciones, imágenes y videos relacionados con la ejecución.

El estado mantiene en secreto numerosos detalles sobre sus ejecuciones, entre ellos información relacionada con la fabricación, adquisición y controles de calidad de los fármacos utilizados. “El estado de Tennessee tiene que empezar a decirle a su gente exactamente qué está haciendo para que, en el proceso democrático, el pueblo de Tennessee pueda decidir si eso es lo que quiere que se haga en su nombre”, afirmó Ferrell a CNN.

Por qué fue condenada a muerte

Pike tenía 18 años cuando asesinó a su compañera de clase Colleen Slemmer, de 19, en 1995. Ambas asistían a Knoxville Job Corps, en Tennessee.

Según los fiscales, Pike sospechaba que Slemmer era una rival romántica y la atrajo hacia una zona apartada junto con su novio. Allí, ambos la atacaron con un cúter y la golpearon con un trozo de asfalto. El crimen recibió una amplia cobertura por la brutalidad del ataque, la edad de los involucrados y porque los responsables tallaron un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima. Pike no negó haber participado del asesinato y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes enviadas al corredor de la muerte en EEUU.

Ahora, sus abogados solicitaron al gobernador de Tennessee que conmute la pena de muerte por cadena perpetua, aunque todavía no está claro qué ocurrirá con su condena si Pike sobrevive al procedimiento.