Cifras impactantes en la Unión Europea: más de un millón de hectáreas fueron arrasadas por los incendios







Los fuegos forestales ya devastaron más de 1,015 millones de hectáreas en la Unión Europea, superando el récord histórico de 2017.

Más de un millón de hectáreas fueron arrasadas por incendios en la Unión Europea en 2025. X - @AidaGascon

La Unión Europea registró en 2025 un récord de incendios forestales, que arrasaron más de un millón de hectáreas según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). La superficie devastada equivale a un tercio de Bélgica y marca la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 2006.

La magnitud de la superficie quemada supera la marca de 2017, cuando los incendios arrasaron 988.524 hectáreas, más de la mitad en Portugal, donde murieron 119 personas. Este año, el impacto es más extendido y mantiene en vilo a varios países del sur de Europa, con España y Portugal como los más afectados.

españa España concentra casi el 40% de la superficie quemada en Europa, con más de 400.000 hectáreas afectadas. Hasta el momento, cuatro Estados miembros (España, Chipre, Alemania y Eslovaquia) ya superaron sus récords anuales de superficie quemada en los últimos veinte años. Portugal, aunque aún mantiene su registro histórico de 563.530 hectáreas en 2017, alcanzó niveles de destrucción que no se habían visto hasta el 21 de agosto en lo que va del siglo.

España y Portugal, en el epicentro España concentra el mayor daño: más de 400.000 hectáreas, casi el 40% de toda la superficie incendiada en la Unión Europea durante 2025. Los incendios en el oeste del país dejaron además cuatro víctimas fatales. En Portugal, donde tres personas murieron, se quemaron casi 274.000 hectáreas, una devastación que se suma a la tensión climática que afecta a la península ibérica.

16699824 Portugal sufrió la pérdida de casi 274.000 hectáreas y registró tres víctimas fatales por los incendios. Rumanía también registra un duro golpe, con 126.000 hectáreas calcinadas, mientras que en Francia los incendios consumieron 35.600 hectáreas, particularmente en la región de Aude, escenario de un gran fuego a inicios de agosto.

Estas estimaciones de EFFIS, parte del Observatorio Europeo Copernicus, solo contemplan incendios que superan las 30 hectáreas de superficie quemada. El análisis, realizado por AFP, confirma que la temporada 2025 ya se convirtió en la más destructiva de la historia reciente de la Unión Europea.