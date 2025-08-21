Murió Brent Hinds, guitarrista y miembro fundador de la banda Mastodon







El ex guitarrista de la banda murió en un accidente de transito en Atlanta. Tenia 51 años.

Hinds tenia 51 años al momento de su muerte.

Brent Hinds, ex guitarrista principal de la banda de heavy metal Mastodon, falleció en un accidente de motocicleta la noche del miércoles en Atlanta. Su fallecimiento fue confirmado a la WANF de Atlanta por la oficina del médico forense del condado de Fulton; tenía 51 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hinds murió mientras conducía una Harley Davidson cuando el conductor de una camioneta BMW no cedió el paso, según informó la policía a la publicación. El suceso ocurrió alrededor de las 23:35.

Hinds cofundó la longeva banda en el año 2000 junto al bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor, aunque se separó de la banda a principios de este año en medio de cierta controversia. Si bien la banda escribió en una publicación en redes sociales el pasado marzo que su salida fue una decisión mutua y le deseaban "solo éxito y felicidad en sus futuros proyectos", en su propia publicación, Hinds afirmó haber sido expulsado del grupo y llamó a sus antiguos compañeros "personas horribles".

El mensaje de Mastodon tras la muerte de Brent Hinds Mastodon rindió homenaje a Hinds, escribiendo en Instagram: “Estamos en un estado de tristeza y dolor insondables… anoche Brent Hinds falleció como resultado de un trágico accidente”.

"Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles".

Embed - Mastodon on Instagram: "We are in a state of unfathomable sadness and grief… last night Brent Hinds passed away as a result of a tragic accident. We are heartbroken, shocked, and still trying to process the loss of this creative force with whom we’ve shared so many triumphs, milestones, and the creation of music that has touched the hearts of so many. Our hearts are with Brent’s family, friends, and fans. At this time, we please ask that you respect everyone’s privacy during this difficult time. RIP Brent." View this post on Instagram A post shared by Mastodon (@mastodonrocks)

Temas Música