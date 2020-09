Las explosivas declaraciones de Cecilio Domínguez contra Independiente

"En los ocho meses que estuve me encariñé con el club, pero en los últimos tiempos desde la dirigencia nunca nos cumplieron, ni a mi ni al resto de mis compañeros. No le cumplieron a nadie. Desde que llegué hasta que me fui, la verdad que fue lamentable", remarcó, en diálogo con ESPN desde Asunción, donde el pasado jueves le marcó un gol de tiro penal a Tigre en el 4-1 por Libertadores.

Independiente compró a Domínguez en la era de Ariel Holan por 6 millones de dólares al América de México. Fue la compra más cara de la historia del 'Rojo', y aún no terminaron de abonar su pase.

Por otro lado, el 'guaraní' se refirió a los hinchas: "Creo que la gente de #Independiente no se da cuenta de lo que hace hoy en día al silbar. Es imposible comparar a Bochini y esas camadas, con las camadas nuestras. Era un infierno".

Domínguez remarcó que el histórico clásico con Racing marcó un antes y un después: "Después de ese clásico, no queríamos salir a la calle ni cruzarnos con nadie, porque nos puteaban. Era muy difícil. Sentíamos muchísima vergüenza, nos ganaron con nueve hombres. En la calle, la gente nos decía de todo. A partir de ahí fue todo peor".

Por último, consultado si jugaría en otro equipo de Argentina, dijo: "Pero lo que sí me hubiese encantado es jugar en Boca. La verdad que si me hubiera llamado Riquelme, seguramente hubiese ido", completó el paraguayo.

Recordemos que Domínguez sonó con fuerza para cubrir en Boca el lugar del colombiano Sebastián Villa, que se encuentra apartado de la competencia hasta tanto se resuelva su situación judicial por una acusación de violencia de género.