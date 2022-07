Poblete se aleja de Independiente y culpa a la dirigencia

"De parte de los dirigentes y mi representante hay una mala gestión para poder resolver mi situación. Ya no creo que hagan. Hoy me veo más afuera que adentro por cómo están manejando las cosas", deslizó el mediocampista.

La novela de Poblete, fue una de las tantas de Independiente en el último tiempo y en el mercado de pases, sin embargo, todo parecía encarrilado para su renovación, algo que le permitió concentra con el equipo para enfrentar a Platense e iba ser de la partida, pero todo se descontroló de forma poco clara y el futbolista no solo abandonó el hotel sino que no se presentó a entrenar tras no haber arreglo.

Desde la entidad de Avellaneda exhibieron un comunicado oficial en el que alertaron que el volante no firmó pero que si lo haría en los próximos días.

Ante ello, el ex Colón no anduvo con rodeos y apuntó directo a la Comisión Directiva por no resolver su salida con el Metalist de Ucrania.

"Hay gestiones que se están haciendo mal. Mandaron los contratos y los devolvimos para las correcciones. Siempre llegaban dos o tres días tarde. Lamentablemente fue corriendo el tiempo. Es increíble que estemos a 5 de junio y ahora dependa más del club ucraniano que de mi propia libertad", agregó Poblete en dialogo con Tyc Sports.

Entre el club y el futbolista acordaron un nuevo contrato por por dos años y medio e Independiente tenía que abonarle 125 mil dólares a Metalist para que libere a Poblete y pueda firmar. Pero esto nunca sucedió y pese a los intentos de ayer por la tarde, el contexto económico con el Banco Central, no le permitió el giro de la divisa norteamericana y se enfrió toda la gestión que ya estaba desgastada.

"Quedé en el medio de todo, siempre le di la prioridad a Independiente para seguir. Hoy estoy sin contrato, con todas malas noticias. La FIFA no me libera como la vez pasada", comentó el jugador de 29 años.

Ante la consulta de si contaba con otras negociaciones ya que lo sondearon Lanús y San Lorenzo, el mediocampista fue tajante: "No lo sé, yo siempre le di la prioridad a Independiente. Trataré de pensar con mi familia y estar tranquilo. Que se pueda resolver lo mejor para mi futuro. Desde Metalist me llamaron y me dijeron que no estaba autorizado a entrenar hasta que no se resuelva mi problema contractual".

Por último, comparó su situación con la Juan Cazares, quien renovó y llegaron desde el mismo destino: "No es un tema personal, pasa con muchos jugadores. Fue increíble que Juanito firme a una hora y media antes de un partido. Son cosas que no deberían pasar.

Quiero jugar en Independiente porque es una institución muy grande y vestir esa camiseta es importante".