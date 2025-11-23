Israel ejecutó el primer ataque aéreo en meses contra Beirut: apuntó al jefe de Estado Mayor de Hezbollah + Seguir en









Un ataque israelí contra Hezbollah golpeó un barrio de Beirut tras casi medio año sin bombardeos y encendió alarmas regionales a días de la visita del papa León XIV.

Primer bombardeo israelí en meses sobre Beirut deja un muerto y varios heridos. AP

Israel ejecutó este domingo un bombardeo sobre los suburbios del sur de Beirut. Como resultado, una persona muerta y 21 heridas, en su primer ataque contra la capital libanesa desde junio, asegurando que buscaba alcanzar al jefe de personal de Hezbollah y advirtiendo al grupo que no reconstruya su poder militar.

El ataque ocurrió en Haret Hreik, una zona densamente poblada del sur de Beirut. Según Líbano, Israel no emitió alertas de evacuación y no identificó públicamente al objetivo. La portavoz israelí Shosh Bedrosian afirmó que el jefe militar de Hezbollah “lideró el fortalecimiento y armamento de la organización terrorista”, mientras el ministro de Defensa, Israel Katz, sostuvo: “Seguiremos actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel”.

ataque israel Ataques recientes reflejan la presión de Israel y Estados Unidos sobre Hezbollah y su arsenal. X: @AlertaNews24 Hezbollah confirmó que la agresión ocurre casi exactamente un año después del alto el fuego que frenó la última guerra y advirtió que el episodio podría encender un nuevo ciclo de violencia, incluso antes de la llegada del papa León XIV al país. Mahmoud Qamati, vicepresidente del consejo político de la organización, aseguró que “el ataque a los suburbios del sur hoy abre la puerta a una escalada de asaltos en todo Líbano” y señaló que podría haber muerto un miliciano de alto rango.

Condena del gobierno libanés y críticas internacionales El presidente Joseph Aoun acusó a Israel de incumplir el acuerdo de alto el fuego y pidió a la comunidad internacional “intervenir con fuerza y seriedad para detener los ataques a Líbano y su pueblo”. El ejército libanés acordonó la zona bombardeada, donde testigos registraron humo saliendo de un edificio residencial y personal de emergencia intentando controlar la multitud.

Ali Ammar, parlamentario de Hezbollah presente en el lugar, remarcó que “esta es un área civil y está desprovista de cualquier presencia militar”, en respuesta a las justificaciones israelíes. Un dron israelí sobrevoló el área tras el impacto, según la Agencia Nacional de Noticias.

ataque-de-israel-contra-el-jefe-de-estado-mayor-de-hezbola-en-el-sur-de-beirut-23112025-2141921 Presidente libanés acusa a Israel de incumplir alto el fuego y pide intervención internacional. AFP Un conflicto que vuelve a tensarse En las últimas semanas se intensificaron los bombardeos israelíes en el sur del país, pese a que Líbano niega que Hezbollah esté reconstruyendo su capacidad armada. El gobierno libanés, junto al primer ministro Nawaf Salam, insiste en avanzar con el desarme de todos los actores no estatales, incluida la organización chiita. La guerra anterior, iniciada el 8 de octubre de 2023, dejó más de 4.000 muertos en Líbano y 127 en Israel, además de una destrucción valuada en u$s11.000 millones. El martes pasado, otro ataque israelí en el campamento palestino de Ein el-Hilweh mató a 13 personas, en el episodio más letal desde el alto el fuego.