Inter de Milán factura un 30% más impulsado por los patrocinios

La llegada de Paramount y la renovación de Nike hasta 2031, con un alza del 70% en el "fee" impulsaron el negocio del campeón de la Serie A, que facturó por TV y comercial u$s 251,5 millones. Los patrocinios aportaron u$s 62,3 millones, un 57% más.

El Inter de Milán r emonta su negocio comercial tras las perdidas que dejó los impagos de Digitalbits y la caída paulatina de los patrocinios chinos que aportaba Suning. Con la llegada de Paramount como patrocinador principal y la renovación de Nike hasta 2031, con un incremento del 70% en el fee (u$s 32,5 millones), el campeón de la Serie A impulsó sus ingresos por TV y comercial hasta u4S 251,5 millones al cierre del tercer trimestre, lo que supone un aumento del 30% interanual, según ha informado el club.

En concreto, los patrocinios aportaron u$s 62,3 millones, un 57% más respecto a marzo de 2023. Esto ha incrementado su peso sobre el sector comercial, pasando de copar el 20% al 25% de su negocio total. Por el frontal de la camiseta, donde se estrena Paramount, el Inter ya cobró u$s 14,5 millones, frente a los u$s 5,6 millones de 2022-2023, curso en el que los impagos de Digitalbits le generaron una merma importante en este aspecto.