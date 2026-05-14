EEUU: la Cámara de Representantes rechazó frenar la guerra contra Irán y respaldó a Donald Trump

La iniciativa impulsada por los demócratas buscaba limitar la capacidad del presidente estadounidense para continuar las hostilidades sin autorización del Congreso. La votación terminó empatada y volvió a exponer la fuerte división política en Washington.

La Cámara Baja de Estados Unidos votó 212 a 212 contra una resolución demócrata que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump para continuar hostilidades sin autorización del Congreso.

La C ámara de Representantes d e Estados Unidos rechazó este jueves una resolución impulsada por el Partido Demócrata que intentaba frenar la guerra contra Irán hasta que el Congreso autorizara formalmente las hostilidades. La votación terminó empatada 212 a 212 , por lo que la medida no prosperó al no alcanzar mayoría simple.

La iniciativa representó un nuevo intento de limitar las facultades del presidente estadounidense, Donald Trump , para continuar con la campaña militar contra Irán sin aval legislativo. Pese al rechazo, el resultado volvió a dejar en evidencia las divisiones internas dentro del Congreso y también dentro del propio Partido Republicano.

Tres legisladores republicanos — Tom Barrett , Brian Fitzpatrick y Thomas Massie — votaron a favor de la resolución junto a los demócratas, mientras que el demócrata Jared Golden se manifestó en contra.

Se trató de la tercera votación en la Cámara sobre una resolución de poderes de guerra vinculada al conflicto con Irán y la primera desde que se cumplió el plazo de 60 días, el pasado 1 de mayo, para que Trump compareciera ante el Congreso y justificara la continuidad de las operaciones militares. El mandatario había asegurado entonces que un alto el fuego había “terminado” las hostilidades.

En paralelo, el Senado también registró varias iniciativas fallidas sobre el mismo tema. Según medios estadounidenses, ya hubo siete votaciones que no lograron avanzar, aunque los márgenes fueron cada vez más ajustados.

Los demócratas cuestionaron la estrategia militar de Donald Trump

Durante el debate legislativo, dirigentes demócratas insistieron en que la Constitución de Estados Unidos establece que únicamente el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra y remarcaron que Trump podría haber arrastrado al país a un conflicto prolongado sin una estrategia clara.

Donald Trump La iniciativa demócrata representó un intento por limitar las facultades presidenciales en la campaña militar contra Irán, sumándose a debates similares en el Senado. Crédito: The White House

Además, vincularon el conflicto bélico con el impacto económico interno y señalaron que, desde los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán del pasado 28 de febrero, aumentaron los precios de la gasolina, los alimentos y otros productos.

“El presidente tiene que venir a hablar con nosotros y creo que es momento de terminar esta guerra”, sostuvo el representante Gregory Meeks, principal referente demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Desde el oficialismo republicano y la Casa Blanca defendieron la legalidad de las acciones de Trump y argumentaron que el mandatario actuó dentro de sus atribuciones como comandante en jefe para proteger los intereses estadounidenses frente a amenazas consideradas inminentes.

En ese marco, el republicano Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, acusó a los demócratas de utilizar las resoluciones sobre poderes de guerra como una herramienta política contra Trump. “Esto es puro espectáculo”, afirmó durante la sesión.