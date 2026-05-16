EEUU señala a Irán por hackear sistemas de combustible en gasolineras de varios Estados + Agregar ámbito en









Denuncian que Hackers presuntamente vinculados a Teherán penetraron medidores automáticos de tanques conectados a internet sin contraseñas. No hubo daños físicos confirmados, pero los expertos advierten que el acceso podría haber provocado fugas de gas sin detección.

Funcionarios estadounidenses sospechan que hackers iraníes están detrás de una serie de intrusiones en sistemas que monitorean la cantidad de combustible en tanques de almacenamiento que abastecen a gasolineras en varios estados, según informó la CNN citando fuentes al tanto de la situación. El episodio abre un nuevo frente en el conflicto entre Washington y Teherán, esta vez en territorio continental estadounidense.

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Los hackers explotaron sistemas automáticos de medición de tanques —ATG, por sus siglas en inglés— que estaban conectados a internet sin protección de contraseñas, lo que les permitió, en algunos casos, manipular las lecturas mostradas en los paneles de los tanques, aunque no los niveles reales de combustible. La vulnerabilidad explotada es básica y conocida desde hace años en el sector.

No se tiene constancia de que las intrusiones hayan causado daños físicos, pero las vulneraciones generaron preocupación, ya que acceder a un ATG podría permitir a un hacker provocar una fuga de gas sin ser detectado, según expertos privados y funcionarios estadounidenses. El riesgo latente es mayor que el daño concreto verificado hasta ahora.

Las fuentes advirtieron que el gobierno estadounidense podría no ser capaz de determinar con certeza quién fue el responsable debido a la falta de pruebas forenses dejadas por los hackers. De confirmarse la participación de Irán, sería el caso más reciente de Teherán amenazando infraestructura crítica en territorio estadounidense, en medio de la guerra entre EEUU e Israel e Irán.

El grupo iraní APT33 y un historial de ataques al sector energético Los piratas informáticos habrían actuado bajo la cobertura de unidades cibernéticas de la Guardia Revolucionaria iraní, especialmente el grupo APT33, conocido por campañas contra el sector energético desde al menos 2013 y vinculado previamente a intrusiones en la petrolera saudí Aramco y a tentativas de sabotaje contra plantas petroquímicas europeas. El antecedente más resonante data de 2020.

La campaña de hackeo es también una advertencia para los operadores de infraestructura crítica de EEUU, quienes han tenido dificultades para asegurar sus sistemas pese a años de exhortaciones federales. El barril de Brent supera los 120 dólares y las reservas estratégicas estadounidenses están en sus niveles más bajos desde 1983, lo que convierte cualquier amenaza al suministro interno en un riesgo de primera magnitud.